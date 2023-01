Dove è stato girato Un matrimonio esplosivo: le location del film con Jennifer Lopez Il nuovo film Un matrimonio esplosivo con protagonista Jennifer Lopez arriva su Prime Video dal 27 gennaio 2023 e porta gli spettatori tra la Repubblica Dominicana e il Massachusetts.

A cura di Clara Salzano

Le location di Un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez

Arriva su Prime Video il 27 gennaio 2023 il nuovo film Un matrimonio esplosivo, prodotto e interpretato da Jennifer Lopez, con Josh Duhamel nei ruolo di co-protagonista. Nella commedia diretta da Jason Moore, Jennifer Lopez è Darcy, futura sposa di Tom, in procinto di organizzare e celebrare le proprie nozze. Per l'occasione i protagonisti hanno riunito amici e famiglie in un posto paradisiaco dove verrà celebrato il matrimonio, ambientato nella Repubblica Dominicana, ma poco prima del grande passo Darcy e Tom hanno dei ripensamenti. Nel film c'è anche la partecipazione del musicista Lenny Kravitz. Intanto alcuni loro invitati vengono fatti ostaggio e i futuri sposi dovranno impegnarsi nel loro salvataggio. Le riprese del film, girato principalmente nelle province di María Trinidad Sánchez, Samaná, Juan Dolio, e nel Massachusetts, a Boston, sono iniziate nel febbraio 2021 e si sono concluse nell'aprile dello stesso anno. Vediamo tutte le location di Un matrimonio esplosivo.

Jennifer Lopez e nel nuovo film di Prime Video Un matrimonio esplosivo

Qual è il resort delle nozze di Un Matrimonio Esplosivo

Le riprese di Un matrimonio esplosivo si sono concentrate soprattutto nella Repubblica Domenicana, nella provincia di María Trinidad Sánchez e sulle spiagge di Rio San Juan. Qui si trova il resort privato dove è stato girato il film con Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez durante le riprese nel resort del film Un matrimonio esplosivo

Si tratta dell'ÁNI Repubblica Dominicana che può ospitare fino a 28 persone, con una staff di 30 professionisti al loro servizio. Il resort paradisiaco gode di una vista mozzafiato a 270 gradi sull'Oceano Atlantico.

L’ÁNI Repubblica Dominicana

Gli altri luoghi di Un matrimonio esplosivo nella Repubblica Dominicana

Il cast e la troupe di Un matrimonio esplosivo hanno girato anche fuori dal resort e in altri luoghi limitrofi come Playa Grande, la piccola cittadina di Cabrera, all'estremità orientale della costa settentrionale della Repubblica Dominicana.

Lenny Kravitz nel film Un matrimonio esplosivo

Altre sono state ambientate in alcune località della provincia di Samaná, in particolare i comuni di Sánchez e Samaná, mentre alcune riprese sono state girate anche nella piccola comunità balneare di Juan Dolio, situata nella provincia di San Pedro de Macoris.

Jennifer Lopez e Josh Duhamel su una delle spiagge della Repubblica Domenicana

Le location nel Massachusetts di Un matrimonio esplosivo

Le riprese del film commedia con Jennifer Lopez sono continuate anche a Boston nel Massachusetts. Nella centro culturale e finanziario della regione del New England negli Stati Uniti sono state girate le scene che riguardano la vita quotidiana in città dei protagonisti. Si riconoscono alcune esterne lungo le strade di Boston.