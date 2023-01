Jennifer Lopez romantica in total pink: presenta il nuovo film col tubino e il trench coordinato Jennifer Lopez ha lanciato il suo nuovo film intitolato Un matrimonio esplosivo. Ha rilasciato un’intervista esclusiva ad Amazon Prime Video e ne ha approfittato per sfoggiare un look romantico e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver trascorso le vacanze di Natale in famiglia tra regali e look a tema. Nelle ultime ore su Amazon Prime Video è stato lanciato il suo nuovo film intitolato Un matrimonio esplosivo, una commedia romantica e adrenalinica che la vede protagonista al fianco di Josh Duhamel (che ricopre i panni dello sposo). In occasione del debutto i due hanno rilasciato un'intervista esclusiva, raccontando con entusiasmo per quale motivo l'inedita pellicola è lontana dai soliti schemi narrativi. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'attrice, che ancora una volta ha dimostrato di non avere rivali in fatto di stile.

L'abito rosa di Jennifer Lopez

Qualche mese fa aveva condiviso delle foto in abito da sposa per dare qualche piccola anticipazione del suo nuovo film, oggi per il lancio su Amazon Prime Video Jennifer Lopez ha puntato su qualcosa di diverso ma di ugualmente romantico. Niente total white in pieno stile sposa, l'attrice ha preferito il rosa, per la precisione la nuanche bubblegum che spopola da diverse stagioni.

Jennifer Lopez in Magda Butrym

Ha puntato sulla stilista emergente e polacca Magda Butrym, sfoggiando un suo tubino aderente e drappeggiato all-over con gonna midi, collo a lupetto e una spilla (staccabile) a forma di mazzo di fiori sulla spalla. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.445 euro.

Tubino Magda Butrym

Jennifer Lopez in rosa bubblegum

A rendere ancora più romantico l'outfit di Jennifer Lopez sono stati gli accessori coordinati in total pink. Ha abbinato l'abito a un paio di sandali cipria con un vertiginoso tacco a spillo, completando il tutto con una borsa a tracolla firmata Coach e un maxi trench di pelle in tinta, un modello lungo fino alle caviglie con una cintura intorno al punto vita e le maniche leggermente a palloncino. Ha poi legato i capelli in un raccolto chic, lasciando solo i due ciuffi frontali sciolti, così da lasciare intravedere i grossi orecchini gold. Insomma, la Lopez è più in forma che mai: a questo punto non resta che ammirarla nella nuova commedia su Amazon Prima Video.