Jennifer Lopez lancia il nuovo film: per la prima è una diva in nero ma non rinuncia ai diamanti A partire dal prossimo 12 maggio Jennifer Lopez sarà su Netflix con il suo nuovo film intitolato The Mother. Ieri si è tenuta la prima a New York e la diva ha spopolato col suo look total black ma dai dettagli sparkling: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez non smette mai di sorprendere i fan: dopo aver partecipato al Met Gala 2023 con scollatura maxi e veletta, ora sembra essere pronta per tornare a spopolare nel mondo del cinema con un progetto inedito. A partire dal prossimo 12 maggio sarà su Netflix con The Mother, film diretto da Niki Caro in cui ha detto addio ai ruoli comici e ironici, si trasformerà in una ex killer pronta a tutto per difendere sua figlia. Ieri sera ha dato il via all'attività promozionale, ha partecipato alla prima che si è tenuta al The Paris Theatre di New York City, apparendo elegantissima e glamour: ecco cosa ha indossato la diva per godersi il successo di quello che si preannuncia uno dei film più importanti dell'anno.

Chi ha firmato il tubino nero di J.Lo

Per la prima mondiale del suo nuovo film intitolato The Mother Jennifer Lopez ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, anche se non ha rinunciato al glamour e agli scintillii. Si è affidata alla Maison Versace, che le ha permesso di sfoggiare un tubino in maglia della collezione Autunno/Inverno 2023-24, un modello aderente e smanicato, con la gonna fasciante al ginocchio e le spalline imbottite. Così facendo ha messo in risalto la silhouette mozzafiato con estrema classe, dando per l'ennesima volta prova di non avere rivali in fatto di sensualità e di stile. Per quanto riguarda gli accessori, non poteva che aggiungere un tocco sparkling, in modo tale da illuminare la serata con diamanti e cristalli.

Jennifer Lopez in Versace

Jennifer Lopez illumina la prima

Per completare l'outfit nero J.Lo ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo di Revolve caratterizzati da una serie di cinturini tempestati di cristalli. I gioielli sono tutti firmati Yeprem, dalla collana rigida e intrecciata al bracciale coordinato, mentre la clutch bag è di Tyler Ellis, per la precisione la Perry back in velluto e diamanti neri. Capelli sciolti e ondulati, make-up curato con un rossetto nude molto marcato e pose da diva: Jennifer Lopez potrà anche aver superato da tempo i 50 anni ma continua a fare invidia anche alle giovanissime con la sua bellezza irresistibile.

