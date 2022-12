Le feste bon ton di Jennifer Lopez: l’abito è “abbinato” all’albero di Natale Jennifer Lopez ha festeggiato il primo Natale con il marito Ben Affleck e ha mostrato ai fan la casa addobbata: avete notato il look ‘coordinato’ alle decorazioni?

A cura di Beatrice Manca

Jennifer Lopez ha festeggiato il primo Natale da "signora Affleck" e ha mostrato ai follower alcuni dettagli della casa decorata con le tradizionali calze appese al camino e della tavola imbandita con fiori rossi, candele e tovaglioli in tartan. Il tocco da vera diva? JLo ha abbinato l'abito di Natale… agli addobbi dell'albero!

Jennifer Lopez con l'abito bon ton per Natale

Jennifer Lopez ha deciso di dare un tocco più moderno ai classici look natalizi: ha indossato un vestito verde acqua con colletto bianco, polsini a contrasto e un motivo di nastri rossi. L'abito firmato Gucci, impreziosito da un'arricciatura in vita si abbinava perfettamente al colore delle decorazioni dell'albero: un turchese inconsueto, ma assolutamente glamour. La cantante di Get Right ha poi completato il look con scarpe platform Valentino color ciliegia.

Jennifer Lopez in Gucci

Gli orecchini floreali di Jennifer Lopez

Il look natalizio bon ton è stato completato da uno chignon elegante e da un make up radioso realizzato con i prodotti della sua linea JLO beauty: rossetto rosso intenso, blush e illuminante. Il tocco finale? Gli orecchini bianchi a forma di fiore firmati Van Cleef & Arpels. Si tratta del modello, neanche a dirlo, Rose De Noel: Jennifer Lopez ha davvero studiato il look nei minimi dettagli!