Jennifer Lopez, la pedicure per le feste è scintillante: sulle unghie ha dei cristalli Swarovski Jennifer Lopez è pronta per passare il suo primo Natale al fianco del marito Ben Affleck. Ha dato il via ai preparativi partendo dalla pedicure che si rivelerà perfetta per le feste: le sue unghie brillano con dei cristalli Swarovski applicati sugli alluci.

A cura di Valeria Paglionico

Dicembre è cominciato e, complice il Natale alle porte, con lui è arrivata anche la voglia di festa. Visto che negli scorsi due anni siamo dovuti rimanere a distanza a causa della pandemia, sono moltissimi coloro che in questo 2022 hanno intenzione di scatenarsi durante il periodo delle festività. C'è chi ha già preparato l'albero di Natale, chi ha anticipato i tempi con look rossi e tartan e chi preferisce puntare sugli scintillii. È il caso di Jennifer Lopez, che da qualche giorno a questa parte sfoggia una pedicure brillante che di sicuro verrà imitata in tutto il mondo. L'unico piccolo "inconveniente"? Non è propriamente comoda quando bisogna indossare calze e collant.

Jennifer Lopez si prepara alle feste

La scorsa estate ha finalmente sposato Ben Affleck e ora J.Lo si gode la "nuova vita" matrimoniale (con tanto di debutto casual sui social). Per lei sarà il primo Natale nei panni di moglie dell'attore hollywoodiano e forse è proprio per questo che ha già dato il via ai preparativi per renderlo speciale. Da cosa è partita? Dalla pedicure. Si è affidato all'esperto nails del suo staff Tom Bachik, ovvero colui che da anni cura le sue unghie, e ha puntato tutto su un effetto scintillante ma allo stesso tempo sobrio, lanciando un trend beauty tutto da imitare, soprattutto nel periodo delle feste natalizie. A rivelare il risultato è stato proprio il nail artist sul suo profilo, dove ha condiviso un primo piano sui piedi della popstar.

La pedicure con gli Swarovski di J.Lo

Come imitare la pedicure di J.Lo

La nuova pedicure di Jennifer Lopez ha mixato glamour, originalità ed effetto nostalgia, strizzando l'occhio a tutti coloro che amano gli anni 2000. Ha usato un semplice smalto marrone sui toni del caffè ma ha aggiunto un tocco scintillante con dei cristalli Swarovski, quelli che hanno letteralmente spopolato una ventina di anni fa. Li ha applicati solo sugli alluci, realizzando delle forme irregolari ma super brillanti e dall'effetto 3D. Certo, non sarà facile per lei indossare dei collant senza sfilarli dopo pochi minuti, ma a piedi nudi l'effetto Wow è assicurato. In quante prenderanno ispirazione dalla Lopez per rendere le loro feste di Natale "bling-bling"?