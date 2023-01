Bella Hadid cambia ancora look: addio al biondo, è tornata al castano cioccolato Bella Hadid ha cambiato ancora una volta look. Ha detto addio al biondo ed è tornata alla sua nuance preferita, il castano cioccolato.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione dell'inizio del nuovo anno per rivoluzionare il proprio look? Le star lo sanno bene e sono molte quelle che fanno visita al parrucchiere di fiducia proprio in questo periodo, così da dare una drastica svolta alla propria vita anche dal punto di vista estetico. L'ultima a non essere riuscita a resistere alla tentazione è stata Bella Hadid, che dopo il recente "colpo di testa" è tornata alla sua nuance preferita: il castano cioccolato. Ecco le foto della modella con la "nuova" chioma: con l'ennesimo cambio di colore si starà preparando per il mese dedicato alle Fashion Week internazionali?

Il nuovo look di Bella Hadid

A fine dicembre Bella Hadid aveva sconvolto tutti con dei capelli biondissimi ma la cosa che in pochi sanno è che in verità quella è la sua nuance naturale. Il motivo per cui si tinge la chioma da anni? Per "diversificarsi" dalla sorella Gigi, che da sempre è fedele al biondo. Oggi però le cose sono cambiate: dopo il colpo di testa a sorpresa, la modella ha fatto di nuovo visita al parrucchiere di fiducia, così da tornare al castano cioccolato. A rivelarlo è stato il suo hairstylist, che sui social ha condiviso un reel in cui appare super glamour in total black e con una chioma scura e fluente portata con i ciuffi frontali raccolti al centro della nuca.

Il castano cioccolato è la nuance dell'inverno

Perché la modella ha scelto proprio il castano cioccolato? Oltre a essere il colore che da sempre sfoggia sulle passerelle e sui red carpet internazionali, è anche la tinta perfetta per l'inverno. Grazie alla sua versatilità riesce a valorizzare sia le chiome lunghe che quelle corte, adeguandosi a ogni tipo di carnagione e di taglio. "Scalda" il viso, incornicia i lineamenti ed è ricco di riflessi: insomma, è assolutamente l'ideale per coloro che non vogliono osare troppo durante la stagione più fredda dell'anno. In quanti seguiranno l'esempio di Bella Hadid nelle prossime settimane?