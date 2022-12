Bella Hadid rivoluziona il look: è irriconoscibile con i capelli biondi Siamo così abituati a vedere la top model Bella Hadid con i capelli scuri che all’inizio in molti hanno pensato che si trattasse di un filtro Instagram. E invece no: ecco il nuovo colore.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram Stories

Anno nuovo, vita nuova. Per lasciarsi il 2022 alle spalle cosa c'è di meglio di un nuovo colore di capelli? Sono tantissime le star che in questo periodo hanno deciso di rivoluzionare la propria immagine, forse spinte proprio dal desiderio di voltare pagina con l'arrivo dell'anno nuovo. Dopo il caschetto di Jenna Ortega, che ha detto addio alle trecce iconiche di Mercoledì Addams, è la top model Bella Hadid a stupire tutti con un nuovo look.

Bella Hadid con i capelli biondi

Siamo abituati a vedere la top model Bella Hadid con una chioma nero corvino, perciò le prime foto con i capelli biondo miele pubblicate sui social hanno fatto pensare a un filtro Instagram. E invece no: la modella ha davvero deciso di cambiare colore, scegliendo una sfumatura di biondo caldo, quasi pesca. Un colore che di recente aveva scelto anche Kim Kardashian. La trasformazione è merito delle hair stylist Jenna Gillin e Jenna Perry, che su Instagram hanno condiviso alcune foto del nuovo colore di Bella Hadid, chiarendo ogni dubbio.

Bella Hadid bionda, via Instagram Stories

Il colore di capelli naturale di Bella Hadid

Bella Hadid negli anni ha giocato spesso con i capelli, cambiando taglio e colore: cortissimi con la frangia, tirati in chignon vertiginosi, castano cioccolato o nero corvino. Pochi sanno però che i suoi capelli naturali sono chiari: quando ha iniziato a sfilare ha deciso di differenziarsi dalla sorella Gigi Hadid, biondissima, tingendo i capelli di scuro. Un look che le donava talmente tanto da diventare il suo signature colour. È iniziata l'era del biondo?