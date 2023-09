James Middleton in boxer e camicia di jeans: il look casual per la gita in barca in famiglia James Middleton aspetta il suo primo figlio dalla moglie Alizée Thevenet e non può fare a meno di godersi questo periodo da “futuro papà”. Di recente ha organizzato una gita in barca in famiglia, mostrandosi sui social in una inedita versione casual.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese riesce ad avere sempre un certo appeal sui media internazionali, anche quando non si parla propriamente di Windsor ma solo di persone molto vicine agli eredi al trono. È il caso, ad esempio, dei Middleton, capaci di attirare tutti i riflettori su di loro anche quando non sono con Kate. Se di recente la principessa è stata impegnata con l'evento commemorativo a un anno dalla morte di Elisabetta II, i fratelli sembrano essere ancora alle prese con le vacanze. Dopo Pippa apparsa meravigliosa sul Lago di Como al matrimonio di una coppia di amici, ora è stato James a far parlare di sé: ecco come sta trascorrendo questo periodo da "futuro papà".

La gita in barca di fine estate

James Middleton e la moglie Alizée Thevenet aspettano il loro primo figlio e non potrebbero essere più felici, lo hanno annunciato lo scorso luglio con delle adorabili foto nella tenuta di famiglia col pancione di lei già molto evidente. Ora si godono la tranquillità "prima della tempesta" e non esitano a documentare tutto su Instagram con delle dolci foto. Sebbene l'estate sia quasi arrivata al termine, hanno organizzato una gita in barca a vela con i loro cinque cani e James in persona ha commentato con questa didascalia: "Sole, mare e sabbia. Faccio tesoro di momenti come questo e non vedo l'ora di avere anche un altro piccolo essere umano che si unisca alle nostre avventure".

Alizée Thevenet col pancione

James Middleton in versione casual

Cosa ha indossato James Middleton per la giornata in barca? Ha lasciato nell'armadio i completi su misura, i panciotti e le scarpe classiche d'ordinanza, ha dato spazio a un insolito stile casual e vacanziero. Il fratello di Kate ha infatti abbinato un costume a boxer color panna ma con le tasche marroni a una camicia di jeans con le maniche lunghe, l'ha portata abbottonata fino al collo così da proteggersi dal possibile freddo. Abbronzatura dorata, capelli al vento e sorriso stampato sulle labbra: James si è lasciato definitivamente alle spalle il momento difficile e ha ritrovato la felicità al fianco della sua Alizée.