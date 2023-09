Pippa Middleton in Italia per le nozze degli amici: la mini borsa nasconde un significato simbolico Pippa Middleton è volata in Italia col marito James Matthews per il matrimonio di Belle Porter e Max Robinson. Per la cerimonia ha puntato tutto sul rosso fuoco, anche se a fare la differenza è stata la sua mini bag: ecco per quale motivo ha scelto il modello con su scritto “Eden Rock”.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da circa un mese che i membri della Royal Family inglese si sono presi una pausa dai riflettori ma, ora che le ferie volgono al termine, per loro è arrivato il momento di riprendere la "normale" quotidianità. Qualche giorno fa a fare la sua prima apparizione in pubblico è stata la regina Camilla, meravigliosa con un abito-pavone, ma la più attesa non può che esser Kate Middleton. Al momento la principessa non ha ancora partecipato ad alcun evento istituzionale ma i fan possono "accontentarsi" di sua sorella Pippa Middleton: ecco il look glamour e simbolico scelto per il matrimonio di una coppia di amici sul lago di Como.

Il look da matrimonio di Pippa Middleton

Nel weekend la coppia di influencer Belle Porter e Max Robinson hanno pronunciato il fatidico sì, organizzando una maxi festa durata più giorni sulle sponde del lago di Como. Fin dall'evento di apertura al Grand Hotel Tremezzo a fare la sua apparizione a sorpresa è stata Pippa Middleton, arrivata in gran segreto con il marito James Matthews. Se per il primo party a tema Barbie la sorella di Kate avrebbe puntato tutto sul rosa pastello, per la cerimonia vera e propria del giorno successivo ha optato per il rosso fuoco. Ha indossato un lungo abito a sirena tempestato di volant, un modello firmato Phase Eight con lo scollo a V, la gonna a balze e le ruches al posto delle maniche. Occhiali da sole da diva, maxi orecchini pendenti in tinta e fede preziosa al dito: Pippa è una regina fashion proprio come sua sorella.

La clutch di Elizabeth Sutton

Perché Pippa di indossato la clutch Eden Rock

A fare la differenza nel look di Pippa Middleton è stata la borsa, per la precisione una clutch bag rigida in madreperla firmata dalla designer Elizabeth Sutton. Si tratta di una limited edition da 400 sterline circa, la cui particolarità sta nel fatto che è interamente decorata con una stampa che riproduce onde, sabbia e la scritta "Eden Rock". La cosa che in pochi immaginano è che non ha scelto l'accessorio a caso, lo ha indossato per sostenere il suocero attualmente indagato dalla polizia francese per presunti crimini contro minori. Eden Rock è infatti il nome dell'hotel caraibico dell'alta società di proprietà di David Matthews, il padre di suo marito James. Così facendo, dunque, Pippa ha dato prova di essere una nuora perfetta, sempre pronta a difendere le cause di famiglia a ogni apparizione pubblica.