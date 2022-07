Irama arriva a Battiti Live: sul palco indossa pantaloni di pelle e zeppe Irama è tra i protagonisti della terza puntata di Battiti Live e per esibirsi sul palco ha dato il meglio di lui in fatto di stile. La vera chicca del suo outfit? Gli stivali di pelle con la zeppa (griffati).

Irama è uno dei grandi protagonisti dell'estate 2022, a inizio luglio ha lanciato la sua hit intitolata PamPamPamPamPamPamPamPam e in poche settimane è riuscito già a conquistare le classifiche del nostro paese. Non poteva mancare, dunque, sul palco di Battiti Live, il festival musicale itinerante dell'estate presentato da Elisabetta Gregoraci. Ha preso parte alla terza puntata, quella registrata a Gallipoli a inizio luglio e in onda oggi in prima serata su Italia 1, e per l'occasione ha dato il meglio di lui in fatto di stile originale, rock ed etnico: ecco tutti i dettagli dell'outfit sfoggiato dal cantante sul palco.

Il look etnico di Irama a Battiti Live 2022

Fino a qualche settimana fa Irama seguiva le sfilate parigine direttamente dalle prime file, oggi, dopo aver lanciato la sua nuova hit con tanto di casacca a rete, è tornato sul palco. È tra i protagonisti della terza puntata di Battiti Live e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour e sopra le righe che da sempre lo contraddistingue. Ha abbinato una maglia aderentissima dalla stampa etnica sui toni dell'arancio e del giallo senape a un paio i pantaloni di pelle. Certo, non devono essere l'ideale con le temperature bollenti degli ultimi giorni, ma è chiaro che aggiungono un tocco rock alla sua immagine.

Gli stivali C Clog di Givenchy

Quanto costano gli stivali con la zeppa di Irama

La vera chicca dell'outfit di Irama a Battiti Live sono state le scarpe: ha infatti completato il tutto con un paio di stivali di pelle nera con la zeppa, gli stessi che aveva già indossato durante il tour. Si tratta delle C Clog di Givenchy, un modello disponibile anche in versione sabot che sul web viene venduto a 995 euro. Il cantante ha poi tenuto i ricci sciolti e vaporosi, non rinunciando alla treccina gioiello lasciata libera al lato della chioma (diventata ormai il suo tratto distintivo). Insomma, Irama ha avuto una vera e propria svolta fashion, anche se non ha perso il suo animo hippie e rock.