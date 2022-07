Irama, dalla giacca di pelle alla casacca a rete: tutti i look del video dell’estate 2022 Irama ha lanciato la sua nuova canzone dell’estate intitolata PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM. Nelle ultime ore ha rilasciato anche il video, rivelando due look super glamour: ecco chi ha firmato i completi con giacca di pelle e casacca a rete.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è ormai arrivata e gli artisti stanno già facendo a gara per scalare le classifiche con le loro hit, nella speranza che diventino veri e propri tormentoni. L'ultimo a essersi aggiunto alla lista è stato Irama che, dopo aver lanciato il suo nuovo singolo l'1 luglio, ora ha rilasciato anche il video. Il brano si intitola PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM ed è un mix di urban, influenze caraibiche e tropicali. Quale migliore occasione di questa per dare vita a una clip all'insegna delle danze scatenate e del raggaetton? Sullo sfondo di una New York anni '90 il cantante ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona fashion: ecco tutti i dettagli dei suoi look.

Il look total black di Irama

Il video del nuovo singolo di Irama è stato diretto da Daniel Bedusa e Daniele Sarti, che hanno scelto come location una Brooklyn che sembra essere uscita dagli anni '90, visto che molte delle scene sono state girate in VHS. Tra twerk e block party il cantante sfoggia due diversi look, entrambi firmati Givenchy, Maison a cui si sta affidando spesso da qualche tempo a questa parte (non a caso ha partecipato anche alla sfilata che si è tenuta di recente a Parigi). Il primo outfit è total black con jeans e giacca di pelle logata portata a petto nudo. Per completare il tutto l'artista ha scelto un paio di guanti in tinta e degli occhiali da sole a mascherina in pieno stile divo. Non ha rinunciato alla treccina gioello, ormai il suo tratto distintivo.

Irama segue il trend dei capi a rete

Per le scene finale Irama si è cambiato ma non ha rinunciato allo stile glamour. Ha infatti abbinato un paio di jeans scambiati in denim azzurro a una casacca a rete, un modello total black e con le maniche lunghe molto simile a quello che aveva sfoggiato durante l'ultimo Festival di Sanremo. Ha così lasciato i numerosi tatuaggi sul busto in vista, rivelando anche l'elastico degli slip che esce dai pantaloni a vita bassa. Capelli ricci e biondi, sguardo penetrante, gioielli maxi: Irama sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei re dell'estate 2022 anche quando si parla di stile.