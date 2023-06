Ilary Blasi, look candido con abito lungo: punta sul bianco, colore estivo per eccellenza Ilary Blasi continua a essere molto presente sui social, dove quotidianamente mostra a fan e follower i trendy outfit del giorno.

A cura di Giusy Dente

Con l'inizio de L'Isola dei Famosi, è iniziato per Ilary Blasi un periodo certamente impegnativo, ma al tempo stesso entusiasmante. Il programma ha segnato il ritorno in tv della conduttrice, all'indomani della separazione con Francesco Totti. La sua vita è cambiata, c'è un nuovo amore al suo fianco e in questo periodo ha intensificato la presenza sui social, dove ha potuto sempre contare su un'affezionata community, che l'ha sempre sostenuta e che sta continuando a seguirla nel reality. Quotidianamente si mostra alle prese con gli impegni professionali e la vita privata: ama mostrare a fan e follower i suoi outfit sempre alla moda.

I look di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha cominciato l'avventura a L'Isola dei Famosi all'insegna della trasformazione, segnando anche visivamente una netta differenza col passato. Ha rinnovato l'hair look con un nuovo taglio di capelli e non solo. Stilisticamente, puntata dopo puntata sta facendo scelte molto diverse, rispetto all'anno scorso. Nella precedente edizione aveva puntato tutto sul glamour, su outfit vistosi all'insegna dell'effetto sparkling: strass, cristalli, glitter, scintillii non sono mai mancati. Stavolta, il suo stile è più minimal, tutto all'insegna dell'alternanza del bianco e del nero. Nella quinta puntata ha illuminato lo studio in total white e ha scelto il bianco anche fuori.

Ilary Blasi sceglie il bianco

Look candido per Ilary Blasi, che come spesso è solita fare, ha mostrato sui social a fan e follower il suo outfit del giorno. La conduttrice ha scelto il bianco, confermando la predilezione per questa nuance anche al di fuori degli studi televisivi. E in effetti la scelta pare in linea anche col periodo, visto che questa tonalità è per eccellenza quella collegata alla stagione calda e estiva. Il bianco è il colore che non passa mai di moda, una garanzia in fatto di look: luminoso, facile da abbinare, versatile dal casual all'elegante, fresco. La conduttrice ha scelto un abito lungo leggermente trasparente e svasato sul fondo, a costine. Lo ha abbinato a stivali neri, completando l'outfit con un orologio d'oro.