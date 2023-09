Ilary Blasi in vacanza con Bastian: si gode il relax tra micro bikini e accessori griffati Ilary Blasi ha trascorso il weekend fuori Roma col compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel Totti. Si è goduta il relax delle terme toscane e lo ha fatto tra micro bikini e accessori griffati.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate di Ilary Blasi sembra essere letteralmente infinita: dopo aver trascorso gli ultimi mesi in vacanza in giro per il mondo, lo scorso weekend è partita di nuovo per concedersi qualche altra giornata all'insegna del relax. Certo, la settimana scorso è rientrata a Roma, approfittandone per cambiare look in modo drastico, ma è chiaro che ogni volta che può "scappa" dalla quotidianità cittadina. I compagni di viaggio della recente esperienza? Il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel Totti, che hanno condiviso con lei un intero fine settimana alle terme in Toscana: ecco cosa ha indossato per aggiungere un tocco glamour alla pausa lavorativa.

Il due pezzi di Ilary Blasi

Il weekend alle terme di Ilary Blasi non poteva che cominciare in micro bikini: ha fatto il bagno in piscina con indosso un due pezzi "spezzato", ovvero con reggiseno sportivo total black e tanga sgambato bianco e nero decorato con delle fantasie geometriche, non esitando a immortalarsi mentre si scambia baci e coccole con Bastian.

Ilary Blasi in bikini

Una volta salita ha poi sfoggiato accappatoio color pesca e degli appariscenti occhiali da sole con la montatura bianca. Ha evitato di bagnarsi i capelli, tenendoli legati in uno chignon improvvisato e dall'effetto messy.

Ilary Blasi alle terme

Ilary Blasi come la figlia Chanel Totti

La mattina successiva, probabilmente per la partenza, ha preso ispirazione dalla figlia Chanel Totti, puntando tutto sulla comodità ma senza rinunciare alle griffe. Ilary si è lasciata fotografare in una inedita versione casual con crop top bianco che ha rivelato gli addominali e dei pantaloni della tuta oversize di Balenciaga, un modello in seta jacquard total pink e a vita alta decorato all-over con l'iconico logo del brand. Quanto costano? Sul sito ufficiale vengono venduti a 1.400 euro. La conduttrice ha poi coperto il viso con un berretto con la visiera, mentre per quanto riguarda la "nuova" chioma castana l'ha lasciata sciolta e mossa.