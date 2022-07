Ilary Blasi col corpo coperto di tatuaggi colorati: il nuovo look nasconde un “trucco” Ilary Blasi sembra aver cambiato look in modo drastico dopo la separazione da Francesco Totti: sui social è apparsa irriconoscibile col corpo coperto di tatuaggi. La trasformazione, però, nasconde un piccolo “trucco”.

Ilary Blasi è al centro dell'attenzione dei media da quando ha annunciato la separazione da Francesco Totti. I due hanno messo fine al matrimonio dopo oltre 15 anni d'amore, lasciando di stucco tutti coloro che credevano che la loro relazione fosse indissolubile. Per evitare di diventare vittima del gossip più spietato, la conduttrice ha organizzato un viaggio in Africa con i figli subito dopo aver rilasciato il comunicato stampa ufficiale ma, ora che è tornata a Roma, continua a postare Stories sui social senza fare riferimento alla questione (anche se si parla di un presunto tradimento da parte dell'ex marito). Nelle ultime ore è apparsa irriconoscibile con il corpo ricoperto di tatuaggi colorati: ecco il segreto nascosto dietro la trasformazione drastica.

I "nuovi" tatuaggi di Ilary Blasi

Si dice che per lasciarsi davvero alle spalle un momento difficile sia necessario cambiare look in modo drastico e a quanto pare Ilary Blasi lo ha fatto. La recente visita al parrucchiere, però, non c'entra nulla, la conduttrice nelle ultime ore è apparsa sui social con degli inediti tatuaggi colorati su tutto il corpo. Orsetti, fragoline, bocche rosse, visi alieni: su collo, viso e braccia sono comparsi i disegni più svariati. I più attenti, però, avranno sicuramente notato che dietro la trasformazione c'è un "trucco": Ilary si è servita semplicemente di un filtro di Instagram, tanto da non aver esitato a rivolgere una linguaccia in camera quando il "segreto" è diventato evidente.

Ilary Blasi col filtro tatuaggi

Ilary Blasi segue il trend del bikini incrociato in vita

Ilary Blasi non rinuncia mai allo stile, neppure quando passa e giornate in casa col suo cagnolino. Nei video in cui è apparsa tatuata ha infatti seguito il trend del bikini intrecciato intorno al punto vita. Ha indossato il reggiseno di un costume goffrato color tabacco, annodando i laccetti intorno al busto, così da mettere in risalto gli addominali. Per completare il tutto ha scelto un pareo leopardato, dando prova di amare la stampa animalier. Capelli effetto spettinato, orecchini a cerchio d'oro e sguardo da cerbiatta: la conduttrice è raggiante nonostante il periodo difficile che sta affrontando. A quando il suo prossimo "colpo di testa"?