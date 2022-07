Ilary Blasi coi camperos in estate: mostra le gambe con l’abito a fiori asimmetrico Ilary Blasi ha ripreso la normale quotidianità romana dopo il viaggio in Africa con i figli. Complice il caldo asfissiante, ha sfoggiato un abito a fiori fresco e sbarazzino ma la cosa particolare è che lo ha abbinato a dei camperos di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è al centro del gossip da diverse settimane: ha annunciato la separazione da Francesco Totti con un comunicato stampa ufficiale e da allora sono moltissimi coloro che vanno alla disperata di ricerca di dettagli che possano chiarire il motivo che l'ha portata a prendere questa decisione drastica. La conduttrice inizialmente era volata in Africa con i figli proprio per allontanarsi dai pettegolezzi ma ora che è tornata si è ritrovata al centro del ciclone mediatico. Sui social, però, sembra fregarsene e continua a documentare la sua quotidianità tra giornate al mare e visite al parrucchiere. Nelle ultime ore ha mostrato il nuovo look per l'estate: ha abbinato i camperos a un romantico abito a fiori asimmetrico.

Ilary Blasi segue il trend degli abiti a fiori

Quale migliore occasione delle recenti giornate di caldo asfissiante per puntare sugli abiti a fiori trendy e sbarazzini? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, che ha preso "ispirazione" da Belén Rodriguez. Sui social si è mostrata in una versione super glamour indossando un vestito asimmetrico a fondo nero ma decorato con una stampa fiorata variopinta. Si tratta di un modello a maniche corte con l'abbottonatura a portafoglio, che sul davanti è mini, mentre sulla parte posteriore arriva fino alle caviglie. Il dettaglio che non è passato inosservato? La profonda scollatura a V ha lasciato in vista il reggiseno di pizzo total pink come impone il trend di stagione

Ilary Blasi con l’abito a fiori

I camperos sono le scarpe must dell'estate

Come ha completato il look fiorato Ilary Blasi? Niente tacchi a spillo, infradito o mules, ha preferito aggiungere un tocco country al suo stile con un paio di camperos. Per la precisione ha scelto degli stivali di pelle marroni decorati con le iconiche impunture tono su tono e, sebbene a primo impatto non sembrino l'ideale per affrontare le temperature bollenti, sono riusciti a rendere l'outfit un tantino più aggressivo. La scelta si è rivelata incredibilmente glamour, visto che i camperos sono ormai le scarpe must-have dell'estate 2022. In quante prenderanno ispirazione da lei mixando romantiche stampe a fiori e stile "western"?