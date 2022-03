Il vestito da sposa di Marta Fascina: per il matrimonio con Berlusconi abito principesco con strascico Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono sposati. Per il grande giorno, lei ha scelto un abito realizzato su misura da uno stilista italiano: una creazione da vera principessa.

A cura di Giusy Dente

Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono marito e moglie: non ufficialmente, perché la cerimonia che si è svolta sabato non ha un effettivo valore giuridico, ma simbolicamente. La coppia ha voluto sancire il proprio legame con una festa intima: non è stato un vero e proprio rito civile e neppure religioso, ma ha suggellato un rapporto che va avanti da due anni. La relazione tra la il leader di Forza Italia 85enne e la parlamentare 32enne, infatti, risale al 2020. Per l'occasione, la sposa non ha rinunciato all'abito bianco, una creazione da sogno.

Silvio Berlusconi sposa Marta Fascina

Le nozze si sono svolte a Villa Gernetto, la residenza brianzola di proprietà del gruppo Fininvest, in presenza di pochi intimi amici, di parenti e di alcuni esponenti del mondo politico italiano. In tutto hanno assistito al simbolico sì una sessantina di persone, tra cui Marcello Dell'Utri, Gianni Letta, Licia Ronzulli, Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e Gigi D'Alessio, che si è esibito per la coppia in alcune canzoni. Il Il menu stellato del pranzo è stato realizzato dallo staff del rinomato ristorante bergamasco Da Vittorio.

L'abito da sposa di Marta Fascina

Marta Fascina ha scelto un abito bianco Haute couture dello stilista italiano Antonio Riva: il vestito stretto in vita è ricoperto di pizzo francese, con maniche lunghe, gonna ampia, corpetto aderente dal mezzo colletto e strascico lungo ben 4 metri. L'abito esclusivo è stato realizzato appositamente per lei, su misura, per festeggiare l'unione con Silvio Berlusconi: è una creazione principesca, che sembra appena uscita da una fiaba e che farebbe sentire qualunque donna la protagonista di un sogno a occhi aperti.

I ricami della parte superiore sono un motivo floreale, che viene ripreso anche sulla gonna. Mentre sulla schiena c'è una fila di bottoncini, la parte anteriore presenta un sottile scollo a V. La sposa ha raccolto i capelli biondi in uno chignon alto, realizzato da David Vanchieri. Il Cavaliere ha invece indossato un completo blu di Armani doppiopetto. Entrambi, hanno però incluso nel look un dettaglio coordinato. Il mughetto giallo del bouquet di lei, era presente anche come fiore all'occhiello di lui e richiamava anche le decorazioni floreali tutt'intorno, nonché quelle della torta, abbinate ad altre color glicine.