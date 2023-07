Il trattamento beauty di Ilary Blasi: qual è e quanto costa il suo metodo antietà Ilary Blasi si affida a un trattamento lifting non chirurgico per contrastare i segni del tempo. Ecco di che trattamento antietà si tratta e quanto costa.

A cura di Giusy Dente

Rientrata a Roma dopo la fuga d'amore con Bastian in Brasile, Ilary Blasi forse sta già programmando il prossimo viaggio. Nella Capitale ne ha approfittato per prendersi un momento di coccola tutto per sé. La conduttrice è molto attenta all'alimentazione, si allena con costanza e ovviamente non rinuncia ai suoi periodici trattamenti estetici. Ha svelato a fan e follower qual è il suo segreto per una pelle giovane e sana, senza segni del tempo.

A quale tecnologia si affida Ilary Blasi

Anche Ilary Blasi come altre celebrity (tra cui Bella Thorne, Kim Kardashian, Eva Longoria) è una fan di un trattamento di ultima generazione che sta spopolando. Si tratta di Morpheus8, un lifting non chirurgico che combina i benefici di radiofrequenza e microaghi per migliorare la pelle del viso e del corpo. È un'opzione non invasiva, dunque senza anestesia né incisioni, che permette in poco tempo e con poche sedute di migliorare l'aspetto cutaneo agendo su rughe, smagliature, cicatrici, perdita di elasticità e altre imperfezioni. In che modo?

Agisce sulle cellule danneggiate attraverso aghi microscopici che stimolano la produzione di elastina e collagene, incrementano l'afflusso di ossigeno ai tessuti, riducono gli accumuli adiposi localizzati, promuovono una circolazione ottimale. Il trattamento antietà va dunque a rendere la pelle soda e tonica, riducendo i segni del tempo e le imperfezioni. Può essere usato su qualunque parte del corpo: Ilary Blasi, per esempio, si è affidata alle sue esperte di fiducia per collo e decollété.

Quanto costa il trattamento di Ilary Blasi

Il prezzo di Morpheus8 varia a seconda della zona da trattare, se è più o meno estesa. Su alcuni pazienti gli effetti sono visibili già dalla prima seduta, in altri casi ne servono di più per un risultato visibile e ottimale. Il prezzo varia ovviamente anche a seconda del centro a cui ci si affida. Il prezzo del trattamento presso il centro dove si è recata Ilary Blasi non è disponibile. Ma facendo una ricerca online, in media si va dai 550 euro di una zona piccola del viso fino ai 1700 euro di una zona grande del corpo.