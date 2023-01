Bella Thorne senza trucco: mostra il viso al naturale dopo il trattamento estetico Il segreto per avere una pelle splendida come Bella Thorne? Si chiama Morpheus8 ed è un trattamento estetico usato come alternativa alla chirurgia.

A cura di Valeria Paglionico

Quali sono i segreti delle star per vantare una bellezza raggiante? Complice l'avvento dei social, sono sempre di più coloro che rivelano i piccoli trick beauty di cui si servono regolarmente per avere una pelle impeccabile. L'ultima ad averlo fatto è stata Bella Thorne, che non ha avuto paura di immortalarsi al naturale poco dopo essersi sottoposta a un originale trattamento anti-age. Sebbene abbia solo 25 anni, si è già ritrovata a combattere contro alcuni problemi alla pelle ed è proprio per questo che sta già lavorando per contrastare la comparsa delle rughe. A giudicare dal suo viso di porcellana, i risultati sono decisamente evidenti.

La battaglia contro l'acne di Bella Thorne

Quando era adolescente Bella Thorne ha sofferto a lungo di acne cistica e la cosa non l'ha lasciata indifferente, anzi, lei stessa ha raccontato che piangeva ogni notte perché non riusciva ad accettare quei segni rossi sul viso. Oggi le cose sono cambiate e, dopo aver seguito un preciso percorso per guarire, ora cura la sua pelle in modo quasi maniacale. Nelle ultime ore, ad esempio, si è sottoposta al trattamento Morpheus8 e non ci ha pensato su due volte a mostrarsi al termine "dell'opera" in versione acqua e sapone. Il viso della modella è letteralmente raggiante, la sua pelle è luminosa e non c'è neppure l'ombra di un'imperfezione nonostante l'assenza di make-up e filtri.

Bella Thorne dopo il trattamento al viso

Cos'è il trattamento Morpheus8

Cos'è Morpheus8? Un trattamento laser per la pelle che favorisce la produzione di collagene, riducendo le rughe in modo rapido Da qualche tempo a questa parte viene utilizzato come alternativa alla chirurgia estetica e il motivo è molto semplice: utilizza la radiofrequenza frazionata, incluso il micro-needling, agendo sullo strato più profondo della pelle, al quale restituisce tono e compattezza. È indicato sia per i più giovani che per coloro che hanno superato una certa età, non provoca nessun dolore e ogni seduta dura dai 15 ai 30 minuti (in tutto se ne fanno 2 o 3). In quanti vogliono provarlo per avere un viso perfetto come Bella Thorne?