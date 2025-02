video suggerito

Il significato della collana di diamanti di Achille Lauro nella serata delle cover a Sanremo 2025 Achille Lauro ha incantato tutti nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2025 sfoggiando un look total black con vestaglia animalier: a far brillare l’outfit, però, sono stati i gioielli. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Achille Lauro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Achille Lauro ed Elodie hanno stregato giornalisti e spettatori a casa con il loro Tributo a Roma durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2025. I due cantanti romani si sono esibiti sulle note di A Mano a Mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè incantando l'Ariston. Achille Lauro ha sfoggiato una vestaglia animalier che poi si è tolto esibendo un top drappeggiato che lasciava la schiena nuda abbinato a un paio di pantaloni sartoriali con fascia tuxedo e dei guanti lunghi. Il look total black custom Alta Sartoria Dolce&Gabbana, coordinato con quello di Elodie, è stato illuminato ancor di più dalla scelta dei gioielli dal significato particolare ed evocativo.

La collana di diamanti di Achille Lauro

Come ha dichiarato in una recente intervista, per Achille Lauro i gioielli "sono opere d'arte senza genere". Perciò in questo Festival il cantante ha sfoggiato una parure di gioielli davvero da sogno, tutti firmati Damiani. Il brand di gioielleria italiana ha realizzato per il cantante anche un anello con inciso il titolo della canzone, Incoscienti giovani.

L'anello di Achille Lauro

Per la serata della cover Achille Lauro ha indossato una collana Mimosa Alta Gioielleria in oro bianco con diamanti e rubino, abbinata a orecchini Mimosa in oro bianco con diamanti. I gioielli Damiani sono stati l'aggiunta perfetta per completare il look dall'ispirazione quasi felliniana dei look sia di Lauro che di Elodie. La collana preziosissima è ispirata all'armonia della mimosa: il rubino al centro del prezioso collier rappresenta il bocciolo della mimosa. Lo scollo all'americana, poi, esaltava la lucentezza della collana di cui non si conosce il prezzo essendo un pezzo unico di Alta Gioielleria.

Achille Lauro con gioielli Damiani