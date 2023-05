Il regalo di Chiara Ferragni a Fedez per l’anniversario: il significato svelato in The Ferragnez 2 L’ultimo episodio della seconda stagione della serie si concentra sul quarto anniversario di matrimonio della coppia: Chiara Ferragni ha sorpreso il marito ricordando il primo appuntamento.

A cura di Beatrice Manca

Quasi contemporaneamente all'uscita del nuovo singolo di Fedez, Disco Paradise, su Amazon Prime Video sono arrivati gli ultimi episodi della serie The Ferragnez 2. L'ultimo episodio della seconda stagione, in particolare, è incentrato sul quarto anniversario di matrimonio della coppia, che ha festeggiato con una romantica cena a Portofino. In quell'occasione Chiara Ferragni fa a Fedez un tenero regalo che ci riporta al loro primo appuntamento.

Il regalo di Chiara Ferragni a Fedez

La coppia ha deciso di festeggiare il quarto anniversario con una cena esclusiva a Castello Brown, al centro della baia di Portofino. Per l'occasione Chiara Ferragni sfoggiava un abito cut out, mentre Fedez un completo scuro con camicia. La cena aveva uno chef d'eccezione: Carlo Cracco. L'anniversario è anche l'occasione per ripercorrere la loro lunga storia d'amore, dal primo incontro con una canzone allo spettacolare matrimonio a Noto. Prima del dolce Chiara Ferragni dà il suo regalo a Fedez: una collana con l'incisione "Limoniamo". Una frase simpatica che i fan della coppia avranno sicuramente riconosciuto: è il primo messaggio scambiato tra i due.

La cena di Chiara Ferragni e Fedez per l’anniversario di matrimonio

Il significato della collana di Fedez

Per capire il riferimento della collana bisogna tornare indietro nel tempo al 2016, l'anno in cui uscì il brano Vorrei Ma Non Posto. In un verso della canzone Fedez citava "il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton". La diretta interessata a quel punto ha deciso di pubblicare sui social un breve video in cui canta quella parte del brano, subito ricondiviso su Snapchat da Fedez, con la scritta ‘Chiara limoniamo‘. Da lì in poi i due hanno iniziato a scriversi e il resto è storia: oggi la famiglia è cresciuta e i Ferragnez sono più uniti che mai.