Il principe George cambia stile: a scuola può indossare solo giacca e cravatta Per il principe George è arrivato il momento di cambiare stile: per lui niente più bermuda e polo, a scuola può indossare solo abiti formali. È proprio per questo che mamma Kate Middleton gli ha insegnato a fare la cravatta da solo.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica non sta vivendo un momento semplice: dopo la morte della regina Elisabetta II gli equilibri e i ruoli sono cambiati, cosa che ha stravolto anche le abitudini quotidiane di tutti i Windsor. A risentirne sono stati soprattutto i piccoli di casa, che già prima della scomparsa della bisnonna stavano affrontando un periodo di grandi rivoluzioni. George, Charlotte e Louis hanno infatti cambiato scuola, trasferendosi dalla Thomas Battersea di Londra alla Lambrook School nei pressi della loro nuova casa, Adelaide Cottage. Il primogenito di William e Kate, in particolare, è finito sotto i riflettori dopo aver detto a un compagno di classe di avere “paura di lui”, visto che un giorno il suo papà sarà re. Oggi si torna a parlare di lui ma per qualcosa di molto più originale e “leggero”: ecco cosa è accaduto al principino.

George ha imparato a fare il nodo alla cravatta da solo

Il piccolo George ha ripreso la scuola dopo il lungo periodo di lutto seguito alla morte della bisnonna Elisabetta II e la mamma Kate Middleton non potrebbe essere più soddisfatta. Non sorprende, dunque, che sia stata proprio quest’ultima a rivelare un dettaglio inedito sul figlio durante un recente viaggio in Galles, il primo fatto dopo la scomparsa della sovrana. Parlando con alcuni bambini presenti all’evento, la Duchessa ha raccontato di aver insegnato al primogenito come allacciarsi la cravatta da solo alla perfezione. Il motivo per cui lo ha fatto? Per il bimbo è arrivato il momento di indossare la cravatta a scuola e deve essere pronto ad affrontare qualsiasi possibile “inconveniente”.

Il principe George in abiti formali ai funerali della regina

La nuova divisa scolastica di George

Essendo un futuro re, George deve curare il dress code nei minimi dettagli anche quando la mamma non c’è ed è per questo che non ha esitato a imparare un simile dettaglio di stile (che solitamente non viene associato ai look infantili). L'uniforme invernale della scuola del principino prevede giacca e cravatta per gli studenti più grandi (la stessa regola non vale per Louis), dunque vedremo il primogenito di William e Kate sempre più spesso con i suoi completi eleganti in formato mini. Insomma, a quanto pare per George è arrivato il momento di cambiare stile: per lui niente più polo e bermuda, è l'ora degli abiti rigorosi e su misura identici a quelli del papà. In quanti non vedono l’ora di ammirarlo ancora una volta in pubblico in versione principe?

