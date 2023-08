Il matrimonio di Nicoletta Manni: rivela il dettaglio personalizzato nell’abito da sposa Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni si sono sposati. I loro abiti nascondevano delle etichette personalizzate nascoste all’interno.

A cura di Giusy Dente

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni in Giorgio Armani Privé

Giovedì 10 agosto Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni hanno coronato il loro amore diventando marito e moglie. L'evento si è svolto a distanza di un anno dalla proposta di matrimonio in grande stile, fatta all'Arena di Verona dopo aver danzato nei panni di Romeo e Giulietta. I due ballerini della Scala di Milano sono detti sì in Salento: la sposa è pugliese, originaria di Santa Barbara, frazione di Galatina. Per la cerimonia religiosa la coppia ha scelto proprio la basilica di Santa Caterina a Galatina, poi assieme ad amici e parenti si sono spostati per i festeggiamenti a Masseria San Lorenzo. Presente anche Roberto Bolle, che ha fatto da testimone. La coppia nel giorno del sì ha scelto le creazioni di Giorgio Armani.

Doppio abito bianco per Nicoletta Manni

Nicoletta Manni ha rispettato la tradizione dell'abito nuziale bianco, scegliendo un'elegante creazione firmata Giorgio Armani Privé: vestito lungo tempestato di cristalli e perline con incrocio sulla schiena, scollo a V, velo in pizzo. Di recente anche un'altra donna del mondo dello spettacolo si è affidata allo stesso brand: si tratta dell'attrice Alessandra Mastronardi, convolata a nozze col compagno Gianpaolo Sannino il mese scorso.

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni

Di Armani anche il completo con papillon dello sposo. L'étoile si è cambiata d'abito nel corso della giornata. Ha indossato un altro vestito candido per regalare ai presenti un'emozionante e intensa performance di ballo. Lei e il marito si sono esibiti sulle note di un tango: abito scintillante con spalle scoperte, gonna asimmetrica e maxi spacco stavolta, per Nicoletta Manni.

in foto: dettaglio dell’abito

I dettagli degli abiti

A distanza di alcuni giorni dal sì, la ballerina è tornata sui social per ringraziare fan, follower, amici: tutti coloro che col loro affetto si sono fatti sentire nel grande giorno, dimostrandole affetto e vicinanza, gioendo con lei. Ha ringraziato anche la Maison che ha realizzato sia il suo abito che quello dello sposo: "Grazie ai meravigliosi abiti di Giorgio Armani Privé. Grazie per aver realizzato degli abiti unici con la classe e l'eleganza che vi contraddistingue, non avremmo potuto desiderare di meglio" ha scritto.

in foto: dettaglio dell’abito

La ballerina ha anche svelato i dettagli personalizzati delle creazioni realizzate dalla Maison: l'abito di Nicoletta Manni aveva un'etichetta bianca nascosta nel corpetto col logo della Casa di moda e col nome della sposa ricamato in corsivo. Dettaglio personalizzato anche nell'abito di Timofej Andrijashenko: etichetta scura con il logo del brand e i nomi degli sposi.