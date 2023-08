Il secondo abito da sposa di Nicoletta Manni: cristalli e spacco per il tango di coppia Durante il ricevimento, i neo sposi (entrambi ballerini della Scala di Milano) hanno incantato il pubblico con una performance di ballo.

A cura di Giusy Dente

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano sono marito e moglie. I due si sono sposati in Puglia, la regione d'origine della danzatrice. Prima cerimonia religiosa nella basilica di Santa Caterina a Galatina, poi festa con amici e parenti presso la Masseria San Lorenzo, vicino Lecce. Qui non sono mancati i momenti di danza e musica, il filo conduttore delle vite degli sposi, che si sono conosciuti e innamorati proprio ballando. E la proposta di matrimonio non poteva che arrivare sul palcoscenico. L'étoile ha chiesto la mano della fidanzata all'Arena di Verona, davanti a centinaia di spettatori, dopo aver interpretato Romeo e Giulietta. Una proposta in grande stile diventata immediatamente virale.

I due abiti da sposa

La sposa ha scelto un abito tradizionale per il grande giorno, una creazione firmata Giorgio Armani (il brand che ha vestito anche lo sposo). Nicoletta Manni è apparsa eterea ed elegante con un lungo vestito dalla scollatura a V e con incrocio posteriore sulla schiena, impreziosito da un lungo velo di pizzo. Per il ricevimento, la coppia ha festeggiato a lungo con amici e parenti. C'è stato spazio per il lancio del bouquet, c'è stato un momento dedicato alle tradizioni nuziali russe con il rituale propiziatorio del pane e del sale, simboli di prosperità e buoni auspici.

Poi i neo sposi hanno regalato al pubblico una performance di ballo. Si sono cimentati con un tango e per eseguirlo la sposa si è cambiata d'abito, optando per una scintillante creazione impreziosita di cristalli, con spalle nude e spacco, a cui ha aggiunto un paio di scarpette bianche con tacco. E non finisce qui: per coronare il loro amore i due saranno ospiti speciali del concerto dei Negramaro del 12 agosto, dove danzeranno per i fan della band. Poi a settembre saranno in scena con Il Lago dei Cigni.