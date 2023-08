Il vestito da sposa di Nicoletta Manni: schiena nuda e maxi velo per la ballerina della Scala I ballerini Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni sono marito e moglie. La sposa ha rispettato la tradizione dell’abito bianco.

A cura di Giusy Dente

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni sono marito e moglie. La coppia, entrambi ballerini a La Scala di Milano, sono convolati a nozze coronando un amore nato a passi di danza. Si sono detti sì in Salento, la terra della sposa (originaria di Santa Barbara, frazione di Galatina). Nel grande giorno hanno voluto accanto la famiglia, gli amici e i colleghi (tra cui anche Roberto Bolle). Prima c'è stato il rito religioso nella suggestiva basilica di Santa Caterina a Galatina e poi sposi e invitati si sono spostati per il ricevimento a Masseria San Lorenzo. È un'esclusiva location vicino Lecce immersa negli ulivi, costruita nel ‘500. La sposa ha rispettato la tradizione dell'abito bianco.

Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, amore a passo di danza

I due danzatori si sono conosciuti a Milano, in occasione di un concorso, nel 2012. A distanza di oltre dieci anni sono diventati marito e moglie. E pensare che tutto è iniziato da avversari, in quella fatidica prima gara (che vinse la Manni, con Andrijashenko secondo)! Poi si sono ritrovati a La Scala due anni dopo: galeotto fu Giselle, il primo passo a due insieme in qualità di protagonisti. Nel 2016 hanno danzato Romeo e Giulietta insieme per la prima volta, a La Scala. Quel balletto per loro è molto significativo. Non a caso, il ballerino ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata in modo estremamente romantico: sul palco dell'Arena di Verona, davanti al pubblico, proprio subito dopo aver interpretato i personaggi di Romeo e Giulietta.

L'abito da sposa di Nicoletta Manni

Elegante abito da sposa bianco, per la ballerina. L'etòile de La Scala ha scelto una creazione con scollatura a V anteriore e bretelline sottili, incrocio sulla schiena nuda, maxi velo con dettagli in pizzo. Ha optato per un'acconciatura chic e di classe, l'intramontabile raccolto:uno chignon con due ciocche lasciate libere a incorniciare il viso. Visto che la danza è il filo conduttore delle loro vite e del loro amore, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko danzeranno al concerto dei Negramaro sabato 12 agosto all’aeroporto di Galatina.