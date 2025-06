video suggerito

Il matrimonio di David Neres e Kira Winona: il calciatore del Napoli in bianco come la sposa Fresco di scudetto, conquistato con Napoli, il calciatore David Neres è volato in Brasile per sposare la sua Kira Winona. Look coordinato per la coppia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

David Neres e Kira Winona

Che anno da ricordare, per David Neres! L'attaccante del Napoli ha da poco festeggiato assieme alla sua squadra un traguardo importantissimo, che ha mandato in visibilio l'intera città: la conquista del quarto scudetto sotto la guida di Antonio Conte. Ma il 2025 sarà un anno da ricordare anche per un altro motivo: è convolato a nozze con la sua fidanzata Kira Winona.

Il matrimonio di David Neres e Kira Winona

Calciatore brasiliano lui, modella tedesca lei: la bellissima coppia sta insieme da molto tempo. Sono convolati a nozze dopo circa 6 anni insieme. Il primo "avvistamento" risale al 2019, quando furono fotografati durante la semifinale di Champions League tra Tottenham e Ajax a Londra: all'epoca lui militava proprio nell'Ajax.

Sembra che tutto sia nato online, con un messaggio su Instagram, come ha raccontato l'attaccante in un'intervista con Het Parool: era rimasto folgorato dalla bellezza della modella e non ha esitato a chiederle subito di uscire. Poi quattro anni fa sono diventati genitori della piccola Hope, la loro bambina.

Leggi anche Cosa ha indossato Alessandra Mion per il rinnovo delle promesse nuziali con Ernst Knam

I novelli sposini hanno celebrato le nozze in Brasile e hanno condiviso alcuni scatti della cerimonia sui social. Tra i commenti spicca il "Congratulations fratm" del terzino azzurro Pasquale Mazzocchi, compagno di squadra dello sposo!

I look nuziali degli sposi

La sposa ha scelto un look nuziale semplice ed essenziale, senza alcun eccesso: ha scelto l'eleganza intramontabile di un abito tradizionale. È un vestito a sirena con scollo a barca che lascia le spalle nude, con immancabile velo appuntato ai capelli con un fermaglio dai micro dettagli floreali.

La sposa ha impreziosito l'outfit con un tocco chic: solo un paio di orecchini di perle, lasciando la chioma biondissima sciolta, coi capelli leggermente ondulati. Anche lo sposo ha scelto un look nuziale in colore chiaro, all'insegna del total white dalla testa ai piedi con cravatta grigio perla. Ora i due sono pronti a continuare la loro vita insieme, da marito e moglie.