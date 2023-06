Il look vitaminico di Giulia Salemi: la quarta puntata di GialappaShow è col completo arancione Giulia Salemi ha affiancato il Mago Forest alla conduzione di GialappaShow su TV8 con un look monocolore.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Cristiano Boaro

Per Giulia Salemi è stata una stagione televisiva intensa e impegnativa, ma gli sforzi sono stati ripagati con tante soddisfazioni che l'hanno resa una persona più sicura, pronta ad affrontare con slancio ancora maggiore ciò che verrà. La showgirl è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, dove è passata da concorrente a opinionista. Da lì è stata la volta della seconda stagione di Salotto Salemi, passando per Le Iene (dove ha sostenuto le donne iraniane con un monologo) e R101 (che l'ha scelta come inviata al Festival di Sanremo). Per chiudere in bellezza la stagione, Giulia Salemi ha affiancato il Mago Forest alla conduzione di Gialappa Show su TV8.

Il look colorato di Giulia Salemi

Dopo Benedetta Rossi, Melissa Satta e Cristina Chiabotto, è stata Giulia Salemi ad affiancare il Mago Forrest alla conduzione della quarta puntata di Gialappa Show, che vede una presenza femminile diversa di settimana in settimana. La 30enne (festeggiati ad aprile con mega party) ha affrontato questa nuova esperienza con spensieratezza, portando in studio una ventata di allegria e di colore. Ha puntato su una creazione di Christian Boaro, composta da gonna midi con spacco posteriore e reggiseno con spalline sottilissime.

Fa parte della collezione Primavera/Estate 2023 ed è in uno dei colori del momento, vitaminico ed energico, proprio come la personalità spumeggiante della showgirl. Lo ha abbinato a un paio di sandali color argento con tacco scultura, il trend più amato dalle celebrities. Probabilmente questa estate si concederà un po' di meritato riposo. "Una bella pausa per ricaricare le batterie e pensare alla vita che quella sì, l’ho un po' trascurata" ha scritto su Instagram.

Non ha potuto fare a meno di ringraziare una persona importante. Si è rivelato essenziale il supporto del fidanzato Pierpaolo Pretelli, che in questi mesi non ha mai smesso di starle accanto con amore: "Mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore, perché da situazione molto complicata a l’addio non è una possibilità è un attimo".