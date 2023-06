Gialappa’s Show su Tv8: Mago Forest e Giulia Salemi conduttori, anticipazioni quarta puntata Nella quarta puntata di GialappaShow, in onda domenica 11 giugno su Tv8 a partire della 21.30, tornano i protagonisti della comicità, Ubaldo Pantani e Stefano Rapone. Ospite Giancarlo Magalli, per la prima volta dopo tanto tempo lontano dalla tv.

Domenica 11 giugno, in prima serata su TV 8 e in simulcast su Sky Uno a partire dalle 21.30, andrà in onda la quarta puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta e Cristina Chiabotto, nella quarta puntata, ad affiancare il presentatore, ci sarà addirittura Giulia Salemi. Tra i momenti più divertenti, sicuramente il personaggio di Galeazzo Italo Mussolini, il rappresentante del centrodestra impersonato da Stefano Rapone, Ubaldo Pantani nei panni di Bruno Barbieri. Ospite speciale Giancarlo Magalli e la resident band Neri per Caso e la presenza del Maestro Vittorio Cosma.

Le anticipazioni della quarta puntata di GialappaShow

Nella quarta puntata di GialappaShow, Valentina Barbieri intervisterà Sigmund Freud per il momento "Francesca Fagnani – Berve". Tornano tutti i volti storici e giovani della comicità all'italiana: Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Sono pronti a far divertire il pubblico anche Brenda Lodigiani, Marcello Cesena, Alessandro Betti e Toni Bonji. La Gialappa's Band commenterà, con la propria cifra distintiva, i programmi più seguiti: MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach.

Giancarlo Magalli super ospite della quarta puntata di GialappaShow

Giancarlo Magalli sarà il super ospite della quarta puntata di GialappaShow. Per lo storico conduttore Rai, si tratta di un vero ritorno in televisione dopo essere stato messo un po' ai margini da dissidi interni e soprattutto dai problemi di salute che lo hanno visto protagonista. Gialappashow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.