Gialappa’s Show su Tv8: Mago Forest e Cristina Chiabotto conduttori, anticipazioni terza puntata

Domenica 4 giugno, in prima serata su TV 8 e in simulcast su Sky Uno, andrà in onda la terza puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Dopo Paola Di Benedetto e Melissa Satta, nella terza puntata, ad affiancare il presentatore, ci sarà Cristina Chiabotto. Si tornerà a ridere fortissimo con il ritorno di personaggi che sono già iconici: Galeazzo Italo Mussolini, il rappresentante del centrodestra impersonato da Graziano Rapone, Ubaldo Pantani nei panni di Bruno Barbieri. Ospiti i Coma_Cose che duetteranno con i Neri per Caso, resident band dello show.

Le anticipazioni della terza puntata di GialappaShow

Nella terza puntata di GialappaShow, Valentina Barbieri nei panni di Francesca Fagnani per "Berve) intervisterà San Francesco d'Assisi, Ubaldo Pantani vestirà i panni di Bruno Barbieri per "4 Motel", mentre la Orietta Berti di Brenda Lodigiani sarà in collegamento per nuovi consigli per gli acquisti. Tornano anche Marcello Cesena coi suoi format, il ritorno di Sensualità a Corte, tornano anche Toni Bonji, Antonio Ornano, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon, Alessandro Betti e – come evidenziato in apertura – Stefano Rapone.

I Coma_Cose ospiti musicali: previsto un duetto con i Neri per Caso

Gli ospiti musicali della terza puntata di GialappaShow sono i Coma_Cose. Il duo composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano) eseguirà una speciale versione di Sweet Dreams, brano iconico degli Eurythmics, accompagnati dai Neri per Caso. Ci sarà spazio anche per il consueto momento nel quale, con la loro irriverente e proverbiale ironia, la Gialappa's commenterà i programmi più seguiti della televisione: MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, quest'ultimo già diventato un nuovo tormentone.