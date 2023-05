Gialappa’s Show su Tv8: Mago Forest e Paola Di Benedetto conduttori, anticipazioni prima puntata Domenica 21 maggio, su Tv8 e in simulcast su SkyUno, va in onda la prima puntata di Gialappashow, il programma della Gialappa’s Band. Alla conduzione il Mago Forest, affiancato nella prima puntata da Paola Di Benedetto.

A cura di Elisabetta Murina

La Gialappa's Band torna in tv. Domenica 21 maggio, in prima serata su TV 8 e in simulcast su Sky Uno, andrà in onda la prima puntata di GialappaShow, il programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Nella prima puntata, ad affiancare il presentatore, ci sarà Paola Di Benedetto.

Le anticipazioni della prima puntata di GialappaShow

Nella prima puntata di GialappaShow, che andrà in onda domenica 21 maggio su TV8, il Mago Forest sarà affiancato nella conduzione da Paola Di Benedetto. Sarà un programma ricco di sorprese e momenti divertenti, in cui ci saranno anche Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani, che intratterranno il pubblico con la divertente imitazione di Orietta Berti e di Massimo Giletti.

Il cast di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band

Il programma avrà una struttura simile a Mai dire, format cult della Gialappa's Band, e non mancheranno commenti ironici ai programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, Ex On the Beach, uniti ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. Nel cast ci saranno vecchi e nuovi volti vicino agli storici nomi di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, come Antionio Ornano, Stefano Rapone, Andrea Ceccon, ma anche Valentina Barbieri e Alessandro Betti. Prevista anche la partecipazione di Neri Per Caso e la presenza del Maestro Vittorio Cosma. "Lavoro con la Gialappa’s dal 2001, per me non sarà una trasmissione nuova ma la prima puntata di un’edizione di uno show iniziato nel 2001", aveva confidato il conduttore durante la conferenza stampa del programma. "Sarà uno show molto diverso dall’ultimo che abbiamo fatto, Mai Dire Tal. Torniamo all’antico, ci saranno i numeri comici, ma anche un’interazione tra i comici, come è sempre stato nei Mai Dire", ha aggiunto la Gialappa's Band.