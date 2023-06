Gialappa’s Show su Tv8: Mago Forest e Valentina Lodovini conduttori, anticipazioni sesta puntata GialappaShow, in onda domenica 25 giugno su Tv8 a partire della 21.30, arriva alla sesta puntata: Tornano i protagonisti della comicità del programma. L’ospite della serata è Malika Ayane.

Domenica 25 giugno, alle ore 21.30, su TV8 e Sky Uno, va in onda la sesta puntata del GialappaShow, l'acclamato programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, tocca a Valentina Lodovini affiancare Michele Foresta alla conduzione. Malika Ayane è l'ospite d'eccezione. Torna la rubrica "Brando Ornano racconta" che svela i segreti dei Maneskin. Torna anche Stefano Rapone col personaggio del portavoce del centrodestra.

Le anticipazioni della sesta puntata di GialappaShow

La sesta puntata di Gialappa Show prevede il ritorno di tutti i grandi comici che stanno caratterizzando e portando questa stagione al successo. Parliamo di Stefano Rapone, grande protagonista con il suo personaggio del portavoce del centro destra, parliamo certamente anche di Antonio Ornano con la sua esilarante rubrica "Brando Ornano Racconta", che questa settimana svela i segreti del successo dei Maneskin. Tra i comici che si avvicenderanno sul palco di GialappaShow anche: Brenda Lodigiani, Marcello Cesena, Ubaldo Pantani, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Toni Bonji e Alessandro Betti.

Malika Ayane super ospite della sesta puntata

Il prossimo appuntamento di Gialappa Show prevede come ospite d'eccezione la partecipazione di Malika Ayane. La cantante sarà protagonista di una divertente intervista in studio e la sua inconfondibile voce coinvolgerà gli spettatori durante una ritmata performance musicale. Come di consueto, la Gialappa’s Band commenterà i programmi televisivi più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre ai tormentoni del web. Il programma è impreziosito dalla presenza della resident band: i Neri per Caso e il Maestro Vittorio Cosma.