Gialappa’s Show su Tv8: Mago Forest e Laura Barth, anticipazioni settima e penultima puntata La settima e penultima puntata di GialappaShow in onda domenica 2 luglio su Tv8 a partire dalle 21.30. Conducono Mago Forest e Laura Barth. Ospiti d’eccezione: Noemi e Bruno Barbieri.

Domenica 2 luglio, alle ore 21.30, su TV8 e Sky Uno, va in onda la settima e penultima puntata del GialappaShow, l'acclamato programma con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto dal Mago Forest. Dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, Valentina Lodovini, tocca a Laura Barth affiancare Michele Foresta alla conduzione. Il vero Bruno Barbieri, che probabilmente si scontrerà con quello di Ubaldo Pantani, e la cantante Noemi sono gli ospiti di questa penultima puntata. Nello show prodotto da Banijay Italia, torna Stefano Rapone nei panni del politico Galeazzo Italo Mussolini che questa volta presenterà una controversa app di incontri.

Le anticipazioni della settima e penultima puntata di GialappaShow

La settima e penultima puntata di GialappaShow prevede il ritorno di tutta la carovana di comici che ha fatto parte di questo programma che, alla prima edizione, ha riscosso grandissimo successo sulla televisione lineare, come sui social e on-demand. Da Marcello Cesena ad Antonio Ornano, da Toni Bonji a Enrique Balbontin, da Valentina Barbieri a Brenda Lodigiani, da Andrea Ceccon fino ad Alessandro Betti. Come sempre, la Gialappa’s Band commenterà i programmi televisivi più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre ai tormentoni del web.

I Neri per Caso presenza musicale dello show con il Maestro Vittorio Cosma

La parte musicale del programma è affidata ai Neri per Caso, resident band dello show, oltre alla presenza del Maestro Vittorio Cosma. Per la settima e penultima puntata, l'ospite musicale di eccezione è Noemi. GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.