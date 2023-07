Gialappa’s show su Tv8: Carolina Crescentini conduttrice con Forest, anticipazioni ultima puntata L’ultima puntata di Gialappa’s show su Tv8 andrà in onda domenica 9 luglio in prima serata. Carolina Crescentini affiancherà Mago Forest alla conduzione, Linus e Nicola Savino ospiti insieme a Elio degli Elio e le storie tese. Tutte le anticipazioni per il grand finale in simulcast su SkyUno.

A cura di Redazione Spettacolo

“GialappaShow”, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, torna con l’ottava e ultima puntata domenica 9 luglio, alle 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e in simulcast su Sky Uno. Carolina Crescentini sarà l'ultima conduttrice che affiancherà Mago Forest dopo Paola Di Benedetto, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Giulia Salemi, Federica Nargi, Valentina Lodovini e Laura Barth.

Ospiti ed anticipazioni dell'ultima puntata

Ospiti d'eccezione saranno Nicola Savino e Linus, che si renderanno protagonisti di un divertente sketch durante l’esilarante rubrica Brando Godano Racconta ed Elio del gruppo musicale Elio e le Storie Tese divertirà il pubblico con un improbabile travestimento.

Il cast di Gialappa's show e gli sketch più divertenti

Nel cast sono presenti numerosi altri volti storici della comicità italiana come Ubaldo Pantani, Marcello Cesena, Antonio Ornano, Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Sono pronti a far divertire il pubblico anche Valentina Barbieri, Alessandro Betti e Toni Bonji. Tra i momenti più divertenti dello show prodotto da Banijay Italia, Orietta Berti interpretata da Brenda Lodigiani dispensa consigli per gli acquisti ben poco affidabili anche dal carcere, mentre Stefano Rapone nei panni del politico Galeazzo Italo Mussolini prima racconta lo scandalo mediatico che lo coinvolge e poi illustra la politica del suo partito sulla famiglia tradizionale.

La Gialappa commenta reality, dating e cooking show

Con la loro proverbiale simpatia ed irriverente ironia, la Gialappa’s Band commenterà i programmi televisivi più seguiti come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express ed Ex On the beach, oltre ai tormentoni del web. A impreziosire il programma è prevista anche la partecipazione dei Neri Per Caso, oltre alla presenza del Maestro Vittorio Cosma. GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Lucio Wilson, scritto con Adriano Roncari, Michele Foresta e Antonio De Luca, Marco Vicari, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois. La regia è di Andrea Fantonelli.