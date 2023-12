I migliori look del 2023: da Rihanna a Beyoncé, quali sono gli abiti che ci hanno fatto sognare Da Elodie ad Annalisa, passando per Jacob Elordi e Taylor Swift ecco gli 11 look più cool del 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Rihanna al Met Gala

Il 2023 stato un anno di grandi film cult, da Barbie a Oppenheimer, e look che ci hanno fatto sognare e discutere. È stato l'anno di Succession e White Lotus, così come dei due tour più imponenti e glamour di sempre: il Renaissance Tour di Beyoncé e l'Eras Tour di Taylor Swift. Le due regine del pop hanno macinato record su record, trionfando anche al cinema con i loro film-concerto. I migliori look del 2023 hanno senz'altro subito l'influenza di questi e altri fenomeni pop, ecco quindi alcuni degli outfit più iconici dell'anno che sta per chiudersi.

Rihanna con l'abito a forma di fiore al MET Gala 2023

Con un abito Valentino Haute Couture total white, Rihanna ha calcato le scale del Met di New York per l'edizione 2023 che celebrava la carriera di Karl Lagerfeld. La creazione firmata Pier Paolo Piccioli terminava un maxi strascico bianco ed era impreziosita da un mantello sopra il quale "fiorivano" decine di camelie. Uno dei fashion moments simbolo del 2023, anno in cui la star ha dato alla luce il suo secondo figlio, esibendosi anche al Super Bowl, dove aveva svelato la gravidanza.

Rihanna in Valentino Haute Couture al MET GALA 2023

Kim Kardashian in Schiaparelli al MET Gala

Kim Kardashian è la regina indiscussa dei MET Gala. Per questa edizione 2023, si è vestita interamente di perle, omaggiando Karl Lagerfeld con una creazione di taylor made di Schiaparelli. L'abito è il frutto di più di mille ore di lavoro, come ha raccontato Daniel Roseberry, il designer della Maison. Il vestito è tornato al centro del dibattito social in queste ultime settimane del 2023 in seguito alla puntata di The Kardashians. Nella puntata in cui Kim prova l'abito prima del MET, la figlia North West, 9 anni, critica l'abito davanti al designer che, tra il divertito e l'incredulo, commenta: "È il mio peggiore incubo". La figlia di Kanye West e Kim Kardashian, infatti, ha aggiunto davanti alla madre che "sembrava ricoperta dalla plastica" aggiungendo che le centinaia di perle "sembrano finte". Un momento che, negli Stati Uniti, è andato virale anche grazie a TikTok.

Kim Kardashian in Schiaparelli

Il look metallizzato Beyoncé

È stato uno dei look più commentati del 2023, anche e soprattutto per la foto che lo ritrae. Per la première del docufilm del Renaissance Tour Beyoncé ha indossato un abito argento dall'effetto metallizzato firmato Versace. Proprio l'argento è stato uno dei leitmotiv del tour dei record, durante il quale la cantante ha esibito diverse creazioni sui toni del grigio. La foto con cui ha mostrato il look per la prima del film la ritrae anche con dei capelli biondo platino lunghissimi. L'immagine ha fatto il giro dei social facendo scoppiare la polemica: alcuni detrattori e alcuni membri della comunità afroamericana hanno accusato la cantante di essere "troppo bianca" o almeno di voler apparire tale.

Beyoncé in Versace

Il body in paillettes di Taylor Swift

La donna dell'anno secondo il Time è lei: la cantante country pop Taylor Swift. Chiunque ha parlato di lei quest'anno e ogni sfera della società è stata toccata dalla sua ascesa decisamente imponente. Il suo tour ha toccato solo il Centro e il Sudamerica, ma i record già non si contano più. A far diventare Taylor Swift il fenomeno pop dell'anno (e non solo) ha contribuito anche l'estetica semplice e poco elaborata della cantante. Anche chi in questi 12 mesi ha vissuto su Marte potrebbe essersi imbattuto in una foto che ritrae il look con cui Swift apre ogni concerto: un body di lustrini e paillettes che si sfumano tra il rosa e il blu cobalto. Il body luccicante firmato Versace è il simbolo di un tour che resterà nella storia.

Taylor Swift in Versace

I look del tour di Elodie

Il 2023 è stato l'anno della consacrazione anche per Elodie che, dopo aver illuminato Sanremo 2023 con dei look da vera diva, ha chiuso l'anno con il tour italiano più glamour dell'anno. La cantante ha sfoggiato per ogni data più di quattro look diversi, anche grazie alla sua nuova stylist Alba Melendo, portando in scena non solo la sua discografia ma anche il suo essere un'icona indiscussa della moda italiana. La 33enne ha trasformato i concerti (anche) in una passerella, utilizzando gli abiti per rivendicare le sue diverse personalità. Decine di outfit degni dei migliori Met Gala.

Elodie in Valentino

Il look di Annalisa nel video di Mon Amour

La sua ascese è stata inarrestabile e ora non vediamo l'ora di vederla tornare sul palco dell'Ariston. Annalisa è stata una delle artisti più ascoltate in Italia nel 2023: da Bellissima a Mon Amour tutti abbiamo ballato sulle note delle sue canzoni. Proprio il look del video di quest'ultima canzone ha dimostrato la capacità di Annalisa di giocare con le diverse estetiche, come una vera star. Blazer, cravatta e shorts a vita, tutto targato Dolce&Gabbana, Annalisa ha mostrato il suo lato dark in un anno per lei pieno di luce.

Annalisa in Dolce&Gabbana

Jacob Elordi star a Venezia

Ne parliamo negli ultimi giorni del 2023 per via del suo ruolo in Saltburn e ne parleremo presto nei prossimi mesi per il suo ruolo in Priscilla, film di Sofia Coppola dove interpreta il grande Elvis Presley. Da Euphoria a Hollywood, Jacob Elordi è la star del momento. La sua consacrazione come icona, non solo della Gen Z ma come vero e proprio divo, è stata la Mostra del Cinema di Venezia dove ha conquistato fan e critica arrivando in Laguna con un meraviglioso completo grigio firmato Bottega Veneta.

Jacob Elordi in Bottega Veneta

Il look di Paul Mescal agli Oscar

Uno dei volti più amati di Hollywood è Paul Mescal. Candidato agli Oscar nel 2023 per il suo ruolo in Aftersun, l'attore conosciuto per Normal People sta scalando la notorietà sul piccolo e sul grande schermo dove lo vedremo presto in una delle pellicole più attese del 2024: Estranei in coppia con Andrew Scott. Icona di stile indiscussa, è il nuovo volto di Gucci sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno. Una collaborazione già presentata agli Academy Awards 2023, dove Mescal ha indossato un completo bianco e nero firmato Gucci dalle influenze anni settanta. A fare da contrasto con il gusto un po' retrò del look, Paul Mescal ha sfoggiato un mullet da rock star. Un divo di cui sentiremo parlare ancora.

Paul Mescal in Gucci

Margot Robbie alla prima di Barbie

Abbiamo detto tutto su Barbie: dal trend barbiecore, con la nuance rosa che ha invaso le passerelle e i social, al cinema, quest'anno è stato l'anno di Margot Robbie la Barbie di Greta Gerwig. Tutti i look scelti dall'attrice e dal suo stylist Andrew Mukamal sono stati un tributo più o meno diretto alla storia della bambola della Mattel. La diva australiana ha giocato tra gli stili e le texture portando l'immaginario di Barbie ovunque andasse. Il 2023 in total pink di Margot Robbie è iniziato con la première londinese del film, a luglio, dove l'attrice ha indossato un abito rosa firmato Vivienne Westwood.

Margot Robbie in Vivienne Westwood

Il look pantless di Emma Corrin

Volto di Miu Miu e icona di stile genderless, quando Emma Corrin ha riproposto a Venezia il look no pants della sfilata Autunno/Inverno 2023-2024 di Miu Miu era palpabile che si trattasse di una tendenza arrivata per restare. Slip o culotte, dalla passerella al red carpet l'outfit no pants è il trionfo di Corrin come icona irriverente che mischia stili grunge, preppy e sofisticati.

Emma Corrin in Miu Miu

Jennifer Lawrence in infradito a Cannes

Alcuni hanno storto il naso, altri hanno dato il via a meme divertenti sui social: le infradito indossate sulla Croisette di Cannes da Jennifer Lawrence sono stati uno dei fashion moments del 2023. La diva americana, tornata sul set dopo la maternità, ha abbinato un meraviglioso abito Dior Haute Couture rosso a un paio di semplici flip flop nere. Una scelta che ha fatto indignare i puristi ma che rispecchia in pieno il carattere ironico e irriverente di Lawrence.

Jennifer Lawrence in Dior Haute Couture