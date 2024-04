Lo chef stellato dà i voti alle patatine del fast food: quali sono le migliori

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

I veri appassionati del fast food lo sanno bene: non tutte le patatine sono uguali. Tra le varie catene i sapori del fritto con cui si accompagna il panino cambiano. Sulla copertina di maggio del mensile del Gambero Rosso, lo chef pluristellato Heinz Beck, a capo della brigata del ristorante La Pergola del rimomato dell'hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria, ha decretato dopo averle assaggiate a occhi chiusi quali sono le migliori patatine fritte tra McDonald’s, Burger King, KFC, Old Wild West, Roadhouse.

Quali sono le migliori patatine fritte

Lo chef Heinz Beck si è sottoposto a un blind test, ossia ha assaggiato le diverse tipologie di patatine fritte senza sapere di quale fast food fossero. Oltre alle patatine, il cuoco ha assaggiato anche i panini decretando che il criterio di valutazione si basa anche sulle aspettative che uno ha quando mangia un panino low cost. "Cosa ti aspetti da un hamburger che costa un euro e trenta? Qualcosa di decente, caldo e commestibile" ha raccontato lo chef a Mara Nocilla, che l'ha intervistato durante il blind test. Il test si basava su 5 indicatori: vista, naso, bocca, texture e pulizia. I voti andava da insufficiente (0-50 punti), sufficiente (60-65), buono (60-70), molto buono (75-80), eccellente (più di 80).

La copertina di maggio del mensile del Gambero Rosso

Ma chi sono stati dunque i vincitori decretati da Heinz Beck? Il podio è composto dalle patatine di KFC che hanno conquistato il terzo posto con 60 punti, quelle di Burger King la medaglia d'argento con 70, mentre il primo posto è andato alle patatine di McDonald's che hanno vinto con 75 punti. Ultimi due posti per Roadhouse e Old Wild West, con 60 e 55 punti.

Heinz Beck | Foto Rome Cavalieri Waldorf Astoria

Chi vince la classifica generale

Il test, poi, ha decretato anche una classifica generale che teneva conto sia del voto dei panini che di quello delle patatine. A vincere in questa classifica è stato Roadhouse, che trionfa per le sue "carni eccellenti e per la sua proposta che conquista e che vale un prezzo al di sopra della media rispetto al fast food essenziale e self-service". Secondo posto per McDonalds che trionfa soprattutto per le patatine croccanti, mentre arriva terza nella classifica degli hamburger. Terzo posto a pari merito per Burger King e e KFC, che con i loro 60 punti, raggiungono la sufficienza. Ultimo posto per Old Wild West, catena di fast food italiana, che non convince lo chef stellato.

Le patatine di Roadhouse