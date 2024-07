video suggerito

Perché McDonald’s ha eliminato le insalate dal menù Avete notato che McDonald’s ha eliminato le insalate dai suoi menù? Ecco qual è il motivo che ha spinto la catena di ristoranti fast food a mettere in atto una scelta tanto drastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

McDonald's è la catena di fast food più famosa e amata al mondo, tanto che in moltissimi non possono fare a meno di mangiare lì anche all'estero, soprattutto quando il cibo tipico non rispecchia i gusti personali. Nel corso degli anni la sua proposta di prodotti è diventata sempre più ricca e variegata, spaziando tra i classici menù con panini e patatine ai toast, fino ad arrivare alle piadine e alle crocchette di pollo. Che fine hanno fatto le insalate? Da qualche tempo a questa parte non compaiono più nel menù e il motivo è tutt'altro che casuale: ecco cosa c'è dietro la decisione presa dal colosso dei ristoranti fast food.

La rivoluzione nei menù di McDonald's

In quanti ricordano le pubblicità delle insalate di McDonald's? Fino a qualche tempo fa il colosso dei fast food aveva sempre investito grandi somme di denaro nel marketing di questi prodotti ma dal 2020 ha deciso di eliminarle totalmente dal menù. Il motivo? La richiesta è stata molto bassa fin dal lancio sul mercato, i clienti medi hanno sempre preferito principalmente i panini con gli hamburger e le patatine fritte. "Se la gente vuole davvero le insalate di McDonald's, saremo lieti di rilanciarle ma la nostra esperienza ha dimostrato che non è questo ciò che il consumatore si aspetta da McDonald's", ha spiegato Joe Erlinger, presidente di McDonald's USA.

Quale prodotto potrebbe sostituire le insalate

Servire un pasto sano o uno adatto a vegetariani, vegani e bambini è la soluzione ideata dai fast food per accontentare le esigenze di ogni tipo di cliente ed è per questo che McDonald's aveva inserito le insalate nel menù. In questo modo, anche coloro che volevano seguire una precisa dieta potevano mangiare in uno dei ristoranti sparsi in giro per il mondo. La strategia, però, sembra non aver funzionato: a partire dal 2018 le insalate sono diventate una spesa inutile più che un'attrattiva e le cose sono peggiorate con la pandemia. Nel momento in cui sono state eliminate, si è investito sull'aggiornamento e la commercializzazione dei prodotti principali e le vendite sono aumentate vertiginosamente. Il prodotto vegetariano che presto potrebbe sostituire le insalate? L'hamburger a base vegetale.