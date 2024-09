video suggerito

Dove si trova il McDonald’s più elegante del mondo, che somiglia a un hotel a 5 stelle Dopo mesi di ristrutturazione, per apportare degli ammodernamenti, ha riaperto le porte ai suoi affamati clienti il Mc Donald’s più bello del mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

182 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esiste un McDonald's che somiglia più a un hotel di lusso che a un fast food. La catena possiede più di 40.000 sedi in oltre 100 Paesi del mondo, ma non sono tutte uguali. Pur essendo inconfondibili e perfettamente riconoscibili negli interni, nel menu, nel logo, alcuni locali sono completamente diversi da quelli a cui siamo abituati e che ben conosciamo.

Come è fatto il Mc Donald's di Budapest

Il Mc Donald's più elegante del mondo si trova a Budapest, in Ungheria. Si è guadagnato questo titolo grazie alla sua posizione: a renderlo quasi un hotel a cinque stelle ci pensa infatti l'edificio che lo ospita. È l'edificio della stazione ferroviaria Nyugati della capitale, un complesso progettato da due architetti della Gustave Eiffel Company ben prima della costruzione dell'iconica torre che porta il nome dell'architetto. Se ne occuparono August de Serres e Victor Bernard e la sua apertura ufficiale risale al 28 ottobre 1877. La stazione si affaccia sulla piazza Nyugati da cui prende nome. Il fast food è stato inaugurato originariamente nel 1990 e da subito si è imposto per la sua grandiosità architettonica. Negli ultimi 8 mesi è stato chiuso per lavori di ristrutturazione e ha appena riaperto le sue eleganti porte ai clienti affamati.

Più che un pasto, il Mc Donald's di Nyugati offre un'esperienza tra archi dorati, arredi decorati, lampade antiche, sotfitti in stucco finemente dipinti. Con la ristrutturazione, hanno fatto il loro ingresso anche la modernità e la tecnologia. La ristrutturazione del ristorante, infatti, ha aggiunto per esempio i touchscreen per velocizzare gli acquisti, superfici in vetro a specchio, nuove macchine in cucina. È stato introdotto una specie di nastro trasportatore per gli alimenti, che consente ai clienti di vedere il cibo passare tra i due livelli della cucina attraverso una scatola di vetro. Infine il McCafé è stato spostato al piano d'ingresso, mentre l'area esterna è stata trasformata in un'elegante terrazza in stile lounge. I progettisti hanno preservato le caratteristiche originali dell'edificio, senza stravolgerne la bellezza, puntando piuttosto a un dialogo armonioso tra l'estetica contemporanea con il fascino storico del sito.