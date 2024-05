La classifica dei migliori hamburger del mondo

video suggerito

Ieri il mondo ha festeggiato uno dei cibi più iconici del settore street food: il 28 maggio, infatti, è stato eletto Hamburger Day, la giornata dedicata a questa coccola per il palato immancabile nei menu di pub e ristoranti. Per l'occasione Taste Atlas, l’Atlante del Gusto che promuove le eccellenze alimentari e i cibi locali, ha pubblicato la classifica dei migliori hamburger al mondo. Come tutte le classifiche alimentari di Taste Atlas anche questa si basa sulle valutazioni dei lettori dell'enciclopedia, con una serie di meccanismi che riconoscono gli utenti reali e che ignorano le valutazioni di bot, dando valore solo alle valutazioni veritiere e fatte da utenti che il sistema riconosce come attendibili. Per la Top 34 Burgers in the World, fino al 15 maggio 2024 sono stati registrati 2.560 voti, di cui 2.170 riconosciuti come legittimi dal sistema.

I primi 10 hamburger del mondo

Tra i migliori 34 hamburger del mondo non compare alcun panino italiano: sono invece le ricette statunitensi a monopolizzare le posizioni più alte e l'intera classifica. Spicca al primo posto l’Australian Burger, un’istituzione in molti pub e ristoranti australiani. Nato negli anni ’40, contiene un ingrediente che lo rende diverso da tutti gli altri: la barbabietola, da aggiungere ai tradizionali cipolla, lattuga, pomodori, carne.

Segue sul podio l’Islak hamburger, street food popolare in Turchia, rinomato soprattutto a Istanbul. A differenza del panino che tutti conosciamo, questo viene inzuppato in una salsa a base di pomodoro e cotto a vapore. Terzo gradino del podio per Juicy Lucy, preparato a Minneapolis: è un cheeseburger in cui il formaggio viene sciolto direttamente all’interno dell’hamburger, che viene preparato esclusivamente con carne di manzo. Al quarto posto c'è l’Onion Burger dell’Oklahoma, ricetta che prevede la cipolla come grande protagonista, inserita direttamente nell’hamburger e fatta caramellare, per renderla croccante e saporita. Al quinto posto il Bison Burger, tipicità americana fatta con carne di bisonte nordamericano.

Le ricette più originali

In classifica spiccano tante ricette tipiche davvero originali. Il Rou jia mo (al sesto posto), per esempio, è un piatto tipico cinese nato nella provincia dello Shaanxi. Si cucina con pancetta di maiale condita con almeno 20 spezie diverse. Il Bofsandwich (settimo), la versione danese dell'hamburger americano, prevede l'aggiunta dei sottaceti mentre il Butterburger del Wisconsin (nono) prevede carne fritta nel burro e servita con un contorno di cipolle. Tra le ricette più creative c'è poi l'hamburger di alce del Montana (in decima posizione) e l'hamburger di riso Giapponese (23esimo) che invece dei tradizionali panini di grano prevede polpette di riso pressato fatte con riso, uova e amido di mais.

La classifica completa

Australian Burger AUSTRALIA Wet burger (Islak hamburger) ISTANBUL, TURKIYE Juicy Lucy MINNEAPOLIS, STATI UNITI D'AMERICA Onion Burger OKLAHOMA, UNITED STATES OF AMERICA Bison Burger UNITED STATES OF AMERICA Chinese hamburger (Rou jia mo) SHAANXI, CHINA Bøfsandwich DENMARK X-Tudo BRAZIL Butter Burger WISCONSIN, UNITED STATES OF AMERICA Elk Burger MONTANA, UNITED STATES OF AMERICA Cheeseburger verde del Cile NUOVO MESSICO, STATI UNITI D'AMERICA Cheeseburger al pimento CAROLINA DEL SUD, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger di Chimichurri REPUBBLICA DOMINICANA Hamburger di peperoncino LOS ANGELES, STATI UNITI D'AMERICA KiwiBurger NUOVA ZELANDA Hamburger di pastrami SALT LAKE CITY, STATI UNITI D'AMERICA Frita L'AVANA, CUBA Bicky Burger BELGIO Theta Burger OKLAHOMA CITY, STATI UNITI D'AMERICA Cheeseburger al vapore MIDDLETOWN, STATI UNITI D'AMERICA Sciaffone PUEBLO, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger di ramen NEW YORK CITY, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger di riso GIAPPONE Lutero Burger GEORGIA, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger di olive MICHIGAN, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger di fagioli di San Antonio SAN ANTONIO, STATI UNITI D'AMERICA Fluff Urlatore GIRARDVILLE, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger in camicia PRAIRIE DU CHIEN, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger di Kubie ALBERTA, CANADA Hamburger di carne STATI UNITI DEL SUD, STATI UNITI D'AMERICA Hamburger fritto MEMPHIS, STATI UNITI D'AMERICA Slugburger CORINTO, STATI UNITI D'AMERICA Hamdog PERTH, AUSTRALIA Nutburger BUTTE, STATI UNITI D'AMERICA