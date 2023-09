Jacob Elordi nuova icona di stile: è lui la star del Cinema di Venezia 2023 La star di Euphoria, per la sua prima volta alla Mostra del Cinema, sceglie un look total black Valentino che infiamma il red carpet.

A cura di Arianna Colzi

Jacob Elordi in Bottega Veneta

Un red carpet gremito di urla di centinaia di fan ha accolto Jacob Elordi, star di Euphoria e di Priscilla, il nuovo biopic di Sofia Coppola, al suo arrivo in laguna. Senza i divi di Hollywood – vedi Timothée Chalamet, che l'anno scorso era stato uno dei più attesi e acclmati al Festival insieme ad Harry Styles -, assenti al Festival di Venezia a causa dello sciopero degli attori, l'attore si è preso tutta l'attenzione riservata alle grandi star. Ventisei anni, australiano, Elordi è il co-protagonista della pellicola della regista americana incentrata sul matrimonio tra Elvis Presley (interpretato proprio da lui) e la giovane (aveva appena 14 anni quando si sono conosciuti) Priscilla Wagner Beaulieu. La caratteristica peculiare del film è la prospettiva da cui Coppola ha scelto di raccontarlo, vale a dire quella della giovanissima Priscillla, interpretata da Cailee Spaeny.

Sofia Coppola torna a Venezia con il film su Priscilla Presley

Un film, quello di Coppola, che segna il suo ritorno alla regia a tre anni di distanza dall'ultimo film. Come ogni film della cineasta newyorkese, c'è molta attesa anche per l'estetica e i costumi, soprattutto in quello che sembra essere a tutti gli effetti un ritratto della giovane Priscilla in un decennio, gli anni '60, caratterizzato da look estremamente riconoscibili. A inizio settembre, inoltre, la regista di Maria Antonietta, è uscito il libro Sofia Coppola Archive: 1999-2023: 488 pagine di fotografie, moodboard e dietro le quinte di 24 anni di carriera. Coppola ha voluto realizzare una sorta di "bibbia (rosa)" per i suoi fan più appassionati, anche per rendere pubblico tutto il materiale d'archivio che si è costruita negli anni, seguendo il fil rouge che ha reso i suoi film così riconoscibili.

Jacob Elordi in Bottega Veneta con scarpe Jimmy Choo

L'arrivo alla Mostra del Cinema con la maxi bag di lusso

Tornando sul red carpet di Venezia, pochi giorni fa, non era passato inosservato lo sbarco in laguna di Jacob Elordi (anche per via del suo metro e novantasei di altezza): total look Zegna, mocassini e maxi bag gialla firmata Louis Vuitton. La borsa, una Speedy Monogram, è parte della collezione Primavera/Estate 2024, la prima firmata dal nuovo direttore creativo della linea uomo, Pharell. Il look è completato da gioielli Tiffany&Co e da un cappellino da baseball Paly Hollywood con la scritta «James Dean Death Cult».

L’arrivo in laguna con la maxi borsa Louis Vuitton e look Zegna

Per la conferenza stampa del film, l'attore ha scelto, invece, un meraviglioso completo grigio Bottega Veneta con pantaloni leggermente svasati, che riprendono anche un po' le forme degli abito degli anni '60, l'epoca d'oro di Elvis. L'outfit, come per l'arrivo all'Hotel Excelsior in laguna, è completato da gioielli Tiffany&Co.

Jacob Elordi con look Valentino

Il dettaglio nascosto sul completo di Jacob Elordi

Giacca doppiopetto e pantalone sartoriale, rigorosamente total black, Jacob Elordi arriva sul tappeto rosso scegliendo un abito di Valentino e orologio Cartier. Il completo è impreziosito da un dettaglio invisibile ai più: una piccola farfalla, anche questa nera e quindi perfettamente "camuffata", applicata su uno dei revers della giacca. Una tappa importante quella italiana per lui che sancisce la sua ascesa non solo a livello cinematografico ma anche come nuova icona di stile di Hollywood.