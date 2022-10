I Maneskin conquistano il Messico: look coordinati in stile glam rock tra pelle e paillettes I Maneskin si sono esibiti in Messico, pochi giorni dopo la morte del nonno di Damiano. La band ha scelto look coordinati nero-oro, tra pelle e paillettes.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in Gucci

The show must go on: a distanza di pochi giorni dalla morte del nonno, Damiano David è tornato a esibirsi. I Maneskin sono stati protagonisti di un grandioso concerto al Pepsi-Cola Center di Città del Messico. La band per la prima volta ha regalato al pubblico il brano inedito Cool Kids, che fa seguito alla già acclamata canzone The Loneliest, anche questa in scaletta. Il frontman ha pianto cantando questo brano spiegando: "È l’ultima canzone che lui ha ascoltato".

I Maneskin sono la band dei record

I Maneskin questa estate torneranno in Italia per due concerti: hanno annunciato una data a Roma e una a Milano. Nel frattempo la band è impegnata con una serie di concerti in ogni parte del mondo. Sul palco Damiano, Victoria, Ethan e Thomas portano la loro energia, il loro talento musicale, la loro audacia e quei look che li hanno resi immediatamente unici e riconoscibili, nel panorama contemporaneo. I quattro non temono il giudizio altrui e hanno sempre rifiutato l'omologazione, preferendo imporsi con autenticità, rispettando la loro personalità e il loro sentire.

Ecco perché amano sfoggiare outfit genderless, al di là di ogni distinzione e ogni barriera. Il corsetto di Damiano a Sanremo 2021 è diventato un simbolo di libertà no gender contro l'oppressione e la mascolinità tossica, in nome dello stravolgimento dei canoni imposti. Ma abbiamo visto il cantante indossare in questi mesi anche gonne, tacchi alti, body, tutto con disinvoltura e grande stile. Spesso i look della band sono coordinati, proprio come quello sfoggiato in Messico.

Per tutto il Loud Kids Tour 2022 i Maneskin indosseranno dei look Gucci custom made, disegnati dal Direttore creativo Alessandro Michele. Il tour in Nord America è partito proprio da Città del Messico, toccherà le principali città del Paese e si concluderà il 16 dicembre a Las Vegas. Gli outfit sono ispirati alle ultime sfilate Gucci Cosmogonie e Gucci Twinsburg, dunque trovano spazio l'estetica del rock metal degli anni Settanta (tra borchie, animalier, latex e pelle) e il romanticismo degli anni Ottanta (tra tessuti iridescenti, ricami, velluto, cristalli e paillettes).

Per la prima tappa del tour Damiano ha indossato una giacca corta interamente ricamata in paillettes nere e oro abbinato a top a maniche lunghe in lurex, pantaloni scintillanti, stivali platform a tacco alto in pelle. Lingerie in latex nero per Victoria, con minigonna in pelle, cuissard, choker in pelle nera con borchie. Thomas ha indossato un top in pelle nera, pantaloni flair impreziosite da paillettes, booties in pelle nera con dettagli di stelle. Nero e oro anche per Ethan: crop top interamente ricamato in paillettes, pantaloni e guanti in pelle nera, booties in vernice e choker con borchie. Decisamente rock glamour!