Heidi Klum compie 50 anni ed è più audace mai: la bellezza di sentirsi libere non conosce età La top model tedesca Heidi Klum oggi sfoggia uno stile più audace, sexy e colorato che mai. Vuoi vedere che i 50 anni sono una liberazione?

A cura di Beatrice Manca

Cinquant'anni, ed è solo l'inizio. La top model tedesca Heidi Klum il 1 giugno ha compiuto 50 anni e dimostra come l'età sia veramente solo un numero. Oggi l'ex angelo di Victoria's Secret si divide tra la carriera in televisione e quella da imprenditrice, senza mai rinunciare al lavoro di modella. E pensare che fino a non molto tempo fa la temuta soglia dei 50 anni era una sentenza di condanna per una modella. Ma lei, con una buona dose di spensieratezza e un briciolo di sana follia, non ha mai avuto paura di rimettersi in gioco, reinventarsi, sperimentare con i look: dai costumi di Halloween agli abiti sul red carpet, Heidi Klum è più audace che mai.

Heidi Klum, da modella a imprenditrice

Heidi Klum è uno di quei casi (sempre meno rari) in cui più si va avanti con l'età più ci si prende qualche rischio, almeno in fatto di stile. Heidi Klum ha iniziato la sua carriera a soli 19 anni, nel 1992, con la vittoria a un concorso di bellezza che le ha permesso l'accesso ai primi casting. La svolta arriva nel 1997, quando diventa un ‘angelo' del brand di lingerie Victoria's Secret: ormai è una top model a tutti gli effetti, status celebrato con la copertina di Sports Illustrated dell'anno successivo.

Heidi Klum posa per Victoria’s Secret negli anni Duemila

Ma Klum ha sempre avuto lo spirito della business woman. Ha lanciato la prima linea di moda con il suo nome negli anni Novanta e da allora non ha mai smesso di portare avanti i suoi progetti: oggi è un'imprenditrice e una conduttrice televisiva oltre che una modella (è testimonial di Intimissimi insieme alla figlia Leni Klum).

Heidi Klum nel 2000

L'evoluzione di stile di Heidi Klum

In questi 50 anni Heidi Klum ha maturato uno stile sempre più luminoso e audace. Bellissima, certo, lo è sempre stata. E oggi, con la frangetta sbarazzina e i lunghi capelli biondi, incarna la nuova carica delle cinquantenni, libere e sicure di sé. Prima, superati gli ‘anta', le donne cercavano di andare sul sicuro vestendosi in modo ‘adeguato' all'età, qualunque cosa significhi: tailleur, colori sobri, orli più lunghi. Heidi Klum invece ha fatto il contrario. Se a 20 anni appariva sul tappeto rosso con tubini neri e slip dress scintillanti, a 50 trasforma ogni red carpet nel suo personale show: abiti farfalla scintillanti, piume, strascichi, trasparenze, cristalli.

Heidi Klum in Zuhair Muhrad

Chi più ne ha, insomma, più ne metta. Il suo guardaroba oggi è molto più colorato e vibrante rispetto a due decadi fa: segno di una nuova consapevolezza e forse di una sana dose di indifferenza al parere altrui. A Cannes – solo per citare un esempio – ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito giallo sole che rivelava l'underboob, per poi bissare con una creazione "piumata" verde fluo di Georges Hobeika.

Heidi Klum in Georges Hobeika

E che dire dei suoi costumi di Halloween, sempre più elaborati? Senza paura di ‘imbruttirsi', Heidi Klum si è invecchiata artificialmente, si è trasformata in uno zombie e perfino in un lombrico. Insomma, è innegabile che Heidi Klum si diverte un mondo, forse più di prima, incurante degli stereotipi e dei giudizi altrui. Vuoi vedere che i 50 anni, anziché essere una condanna, sono una liberazione?