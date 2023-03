Elle Macpherson compie 59 anni: tutti i segreti di bellezza di ‘The Body’ Top model e icona degli anni Novanta, oggi Elle Macpherson è un’imprenditrice beauty e ‘guru’ del benessere. La sua filosofia di bellezza? Sport, meditazione e …batteri intestinali!

A cura di Beatrice Manca

Cinque volte in copertina su Sports Illustrated e una volta perfino sulla prestigiosa rivista Time: se c'è qualcuno che merita l'appellativo di top model è proprio lei. La top model australiana Elle Macpherson oggi, 29 marzo, compie 59 anni e non vuole rinunciare all'appellativo di "The Body". Cura il fisico longilineo con sport e diete vegetariane, ma è convinta che il segreto della bellezza sia altrove: sorridere ogni giorno.

Elle Macpherson oggi è un'imprenditrice beauty

Scoperta a soli 17 anni dall'agenzia Click Model Management, Elle Macpherson nella sua lunga carriera di modella è apparsa su ogni rivista esistente (inclusa Playboy. Il sorriso luminoso e i capelli dorati la rendono irresistibile ma è quel corpo tonico e scolpito a entrare nella leggenda. Le sue misure sfiorano la triade '90-60-90′, una volta considerata astrazione del corpo perfetto.

Elle Macpherson via Instagram

Oggi le misure non sono più (per fortuna) indice di bellezza, ma lei continua a lavorare sulla forma fisica e sul benessere mentale a suon di libri, linee cosmetiche e integratori. Come altre sue colleghe, Elle Macpherson si è reinventata imprenditrice di bellezza (chi meglio di lei?) e ha lanciato il marchio WelleCo. Ma la moda rimane la sua passione, tanto che è sempre in prima fila agli show.

Elle Macpherson a Miami nel 2015

Come si mantiene in forma Elle Macpherson

La top model australiana ha vissuto in prima persona il cambiamento dell'industria della bellezza, sempre meno focalizzata su un ideale estetico a favore di un approccio a 360 gradi al benessere di corpo e mente. Questa è anche la filosofia di Elle Macpherson, che non ha paura di mostrarsi senza make up, al naturale. Gli anni passano, ma il fisico è rimasto quello di sempre, asciutto e scattante: le foto in bikini lo confermano.

Elle Macpherson nel 2015

L'ex modella inizia le sue giornate con una lunga giornata di meditazione e pratica esercizi di gratitudine prima di addormentarsi. L'alimentazione è parte fondamentale del suo regime di bellezza: predilige una dieta vegetariana e cibi alcalini, i cosidetti supergreen. "Se ti senti bene, si vede dalla pelle. Purtroppo è vero anche il contrario", spiega su Instagram.

Elle Macpherson nel 2016

E poi, ovviamente, c'è lo sport: cinque allenamenti a settimana, praticati soprattutto all'aperto, dal paddle board al nuoto, dal surf allo sci. Non rinuncia mai al sonno (almeno 7 ore a notte) e all'idratazione della pelle, ma alle creme costose, dice, preferisce gli integratori per la flora batterica intestinale intestinale che la aiutano a mantenere le tossine fuori dal corpo e dal viso. La modella ha svelato anche il suo segreto anti età: ridere ogni giorno.