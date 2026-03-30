La nave più antica del mondo è in Germania: viaggio sulla Diesbar che nel 2026 compie 185 anni

Una compagnia navale tedesca compie 190 anni nel 2026 e offre la possibilità di fare viaggi su battelli storici percorrendo il fiume Elba e passando per città come Dresda e Messen, oltre che piccoli borghi.

La storica nave della Sächsische Dampfschifffahrt

Libertà, natura, ritmo lento: andare in barca è già di per sé un’avventura incredibile, che si tratti di una crociera o di un giro in traghetto. Ma farlo con dei battelli storici è tutta un’altra cosa. In Germania esistono delle navi storiche che offrono qualcosa di ancora più particolare, perché riportano a un’epoca pionieristica di prosperità e tecnologia, proponendo un’esperienza di navigazione lenta e romantica che unisce allo stesso tempo storia, ingegneria e paesaggio. I battelli della compagnia tedesca Sächsische Dampfschiffahrt sono attivi da ben 190 anni e compiono ancora oggi delle tratte davvero speciali lungo il fiume Elba, partendo da Dresda e collegando anche Meissen e la suggestiva Svizzera Sassone. Il paesaggio è il vero protagonista di questa esperienza: dal fiume, ai piccoli borghi e fino monumenti storici che hanno visto lo scorrere del tempo.

Diesdbar negli ’80

190 anni di storia

La Sächsische Dampfschifffahrt è stata fondata nel 1836 ed è quindi la più antica e anche la più grande flotta di battelli a pale al mondo, con sede a Dresda. Con nove storici battelli operativi (costruiti tra il 1879 e il 1929), la Flotta Bianca, come è conosciuta, naviga sull'Elba rappresentando un vero monumento ingegnerstico vivente. La più antica è la nave Diesbar che, costruita nel 1884, ha ben 185 anni e utilizza una macchina a vapore del 1841, costituendo così il record mondiale di longevità operativa. Da quando i 33 piroscafi dell'epoca furono ormeggiati sul Terrassenufer (l'Approdo delle Terrazze) nel 1910, sono diventati un elemento distintivo del paesaggio urbano di Dresda, un simbolo regionale protetto.

Mosca

La Seconda Guerra Mondiale causò la scomparsa di diversi battelli, dimezzando quasi il numero da 33 a 16, ma negli anni immediatamente successivi il cantiere navale Roßlau passò in servizio quattro moderni battelli a vapore diesel-elettrici a pale e negli anni '80 vennero inaugurati i battelli Newa e Mosca; sempre in questi anni il battello più vecchio, il Diesbar, è stato posto sotto tutela come monumento storico.

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I battelli della compagnia sul fiume Elba a Dresda

La flotta più antica del mondo

Da maggio a settembre la compagnia organizza crociere, tratte per turisti e anche visite per conoscere la storia di questi battelli straordinari. Tra le navi più famose rientrano sicuramente la Dresden, che ha compiuto 100 anni di servizio, la Kurort Rathen, 130 anni e la Pillnitz, che ne ha fatti invece 140. La Diesbar rimane ovviamente oltre che la più antica anche la più famosa, l'unica con il motore a carbone: a settembre, in occasione della Giornata del Patrimonio Europeo, verrà celebrata agli occhi del mondo intero. Tutte le navi presentano servizi di ristorazione per godersi il panorama con calma e praticità e offrono inoltre un'immersione unica e completa nella vita di mare del XIX e XX secolo, mantenendo i caratteristici colori bianco e verde e in alcuni casi anche la finestra di osservazione della ruota a pale e il camino inclinabile.

I battelli della Sächsische Dampfschifffahrt

Navigare con questa flotta storica permette di ammirare le città da un'altra prospettiva, così come anche i paesaggi circostanti; ma, soprattutto permette di fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Ci sono diverse tratte disponibili per conoscere questa incredibile storia europea, i prezzi partono da 16 euro per le tratte più brevi di un'ora, fino ad arrivare a 31 euro per quelle più lunghe, tutte consultabili sul sito ufficiale della compagnia navale.