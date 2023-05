Leni Klum, la festa di compleanno per i 19 anni: mamma Heidi le regala la torta “con le patatine” Leni Klum ha compiuto 19 anni ieri e ha trascorso la giornata con mamma Heidi. Che regalo le ha fatto la modella? Una torta personalizzata coperta di patatine.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri è stata una giornata speciale per Leni Klum: la prima figlia di Heidi Klum (nata dalla relazione con Flavio Briatore, dunque sorellastra di Nathan Falco Briatore) ha compiuto 19 anni e per l'occasione è diventata protagonista di alcuni festeggiamenti molto originali. Sui social lei non ha condiviso quasi nulla a parte dei messaggi di auguri ricevuti dai suoi cari, è stata la mamma modella a documentare ogni dettaglio del compleanno, dalla passeggiata in sua compagnia tra le strade della Grande Mela al party serale con tanto di torta personalizzata e fuori dal comune: ecco cosa ha fatto la top model in erba per dare il via ai 19 anni con grinta e ironia.

I 19 anni di Leni Klum

Leni Klum sta crescendo e, oltre a diventare sempre più bella proprio come la mamma, sta anche raggiungendo innumerevoli traguardi nel mondo della moda, basti pensare al fatto che proprio di recente è stata scelta come testimonial Dior. Quale migliore occasione del compleanno per passare un po' di tempo in più con Heidi? È proprio quanto fatto ieri: per godersi al massimo la giornata speciale ha organizzato una passeggiata in sua compagnia tra le strade di New York. Giacca di pelle, maxi felpa col cappuccio e occhiali da sole scuri per Leni, pelliccia nera e cappello teddy alla pescatore per Heidi: madre e figlia riescono a essere trendy anche in versione comoda.

Heidi con Leni Klum nel giorno del suo compleanno

Leni Klum al party di compleanno

È stato però in serata che Leni ha organizzato un maxi party con le persone care, mamma compresa. Palloncini a forma di cuore rosa e silver, top bianco strapless e cappello col berretto decorato con suo nome: la festeggiata ha incantato tutti con la sua bellezza e con il suo stile.

La torta personalizzata

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei followers? La mamma le ha regalato una torta personalizzata davvero originale: decorata all over con delle patatine (e con il sacchetto di arricchito dalla scritta Leni al posto del marchio). Certo, probabilmente si trattava di micro sculture in pasta da zucchero, ma a primo impatto non può che fare un certo effetto. In quanti si ispireranno all'idea per rendere il loro party ancora più unico?