Heidi Klum con mamma Erna e la figlia Leni: tre generazioni a confronto nella dolce foto di famiglia La bellezza è una qualità genetica nella famiglia di Heidi Klum e a dimostrarlo è una dolce foto con le donne di casa: ecco il selfie della modella con la figlia Leni e con la mamma Erna.

A cura di Valeria Paglionico

Heidi Klum è tra le modelle più famose al mondo e, nonostante di recente abbia compiuto 50 anni, sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza, anzi, riesce ancora a fare concorrenza alle colleghe giovanissime. Come fa a tenersi tanto in forma? Si prende cura regolarmente del suo corpo, anche se ad aiutarla è principalmente una questione genetica. Di recente, infatti, ha lasciato senza parole i fan condividendo una dolce foto di famiglia. Nel selfie è apparsa accanto alla madre Erna e alla prima figlia Leni, dando prova del fatto che fascino e bellezza sono assolutamente ereditarie: ecco l'adorabile scatto con le donne di casa Klum.

La foto di famiglia delle donne di casa Klum

Cosa c'è di più dolce di uno scatto di famiglia? Heidi Klum lo ha condiviso sui social, accompagnandolo a una serie di emoticon a forma di cuoricino. Ha posato al fianco della figlia Leni e della mamma Erna, approfittandone per vestirsi in coordinato con loro. Top a maniche lunghe color cipria per la modella, camicia bianca per la primogenita e seta rosa a fiori per la mamma: ad accomunare le tre donne di casa Klum non sono solo i colori tenui dei loro look ma anche i capelli biondissimi e fluenti. Heidi ed Erna sfoggiano un sorriso smagliante, mentre Leni non ha rinunciato all'espressione seria in pieno stile diva, a prova del fatto che è nata per essere modella.

Leni ed Heidi Klum posano insieme

Chi è Erna Klum

Se su Leni Klum, la figlia nata dalla relazione di Heidi con Flavio Briatore, si sa praticamente tutto, sua nonna Erna è meno conosciuta. È nata in Germania e da giovanissima sognava di diventare modella. Nei primi anni '60, però, era difficile per una donna sfondare nel fashion system, dunque si è ritrovata a dover ripiegare sull'attività di parrucchiera, che le ha permesso di lavorare lo stesso nel mondo dello spettacolo. Dopo aver sposato Gunther Klum negli anni '70, ha avuto due figli, Michael e Heidi. Sebbene non abbia mai amato il gossip, è diventata famosa grazie alla secondogenita, finendo spesso al suo fianco sulle prime pagine dei gionali.