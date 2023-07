Gwyneth Paltrow con la figlia Apple e mamma Blythe: tre generazioni a confronto nella foto di famiglia Gwyneth Paltrow ha organizzato un garden party negli Hamptons e ne ha approfittato per lasciarsi immortalare con la mamma Blythe e con la figlia Apple: ecco l’adorabile ritratto di famiglia che mette a confronto tre generazioni.

A cura di Valeria Paglionico

Gwyneth Paltrow sembra aver "appeso al chiodo" la sua carriera da attrice, ormai si dedica quasi esclusivamente all'attività da imprenditrice con Goop, il blog di lifestyle che le ha permesso di creare un brand di cosmetici ecosostenibile. È proprio in occasione di una cena negli Hamptons organizzata per sponsorizzare le nuove collezioni di prodotti per la bellezza che ha posato con la mamma e con la figlia, dando vita a un adorabile scatto di famiglia. Nella foto ci sono ben tre generazioni a confronto ma, nonostante la differenza di età che le contraddistingue, sono tutte meravigliose, a prova del fatto che la bellezza è ereditaria.

Il ritratto di famiglia di Gwyneth Paltrow

"Eccomi ad un garden party organizzato a casa, ad Amagansett, per celebrare l’estate e il nostro nuovo siero ai peptidi", sono queste le parole con cui Gwyneth Paltrow ha organizzato una cena negli Hamptons per lanciare alcuni prodotti firmati Goop. Tra i molti invitati a spiccare sono state la figlia Apple Martin e la mamma Blythe Danner. Le tre hanno posato fianco a fianco in un adorabile ritratto di famiglia, apparendo sorridenti, unite e affiatate. La piccola di casa ha ormai 19 anni e, fasciata in un tubino nero strapless, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una diva. La nonna, invece, ha 80 anni ma nessuno lo direbbe: tra capelli biondi, abito-tunica total white e foulard sulle spalle è una vera e propria icona di eleganza.

Gwyneth Paltrow in Gucci

Gwyneth Paltrow veste griffata

La protagonista della serata Gwyneth Paltrow non ha rinunciato alle griffe per un evento tanto importante come un garden party di Goop. Ha puntato tutto su un completo di Gucci, un modello a fondo bianco decorato all-over con l'iconica doppia G in rosso e blu: la gonna è lunga e incrociata con un maxi spacco frontale, mentre il top è crop con le maniche corte e va annodato intorno alla vita con dei laccetti. Non sono mancati i maxi tacchi, per la precisione un paio di sandali in tinta sempre di Gucci, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sauvage, facendo trionfare la bellezza naturale. Chi delle tre donne di famiglia si aggiudica il titolo di più glamour?