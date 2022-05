Heidi Klum col marito e l’ex Flavio Briatore: perché ha indossato il cappellino con la scritta Heidi Klum è stata tra le star che hanno partecipato al Gran Premio di Monaco ed è qui che ha rincontrato Flavio Briatore con le sue ex Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Avete notato il suo cappellino? Ecco perché lo ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri Monaco è stata invasa dagli appassionati di Formula 1: è andato in scena il Gran Premio e sono state moltissime le star che vi hanno preso parte, primi tra tutti i reali monegaschi, dalla principessa Charlene a Pierre Casiraghi col figlio. Tra i volti noti all'evento c'era anche il team manager Flavio Briatore, che ha pensato bene di approfittarne per far incontrare tutte le sue ex, Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell ed Heidi Klum. Ad attirare le attenzioni dei media è stata proprio quest'ultima, apparsa in pubblico sorridente e con indosso un originale cappellino: ecco perché lo ha indossato.

Il look floreale di Heidi Klum

Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum sono state le protagoniste indiscusse del Gran Premio di Monaco e non solo perché sono apparse sorridenti e spensierate al fianco del loro ex, hanno anche dimostrato di essere indiscusse icone di stile. Se la showgirl calabrese ha puntato tutto su un abito giacca in verde acceso, la modella tedesca ha preferito le stampe floreali. Ha posato al accanto al marito Tom Kaulitz con indosso una jumpsuit di seta a fondo bianco ma decorata con dei fiori colorati sui toni del fucsia e dell'arancione. Si è inoltre concessa anche degli scatti abbracciata alla Gregoraci, dando prova di stimarla come non mai.

Flavio Briatore con le sue ex

Cosa c'è scritto sul cappello di Heidi Klum

L'accessorio che ha fatto la differenza nel look di Heidi Klum? Il cappellino. La modella ha aggiunto un tocco casual all'outfit con un berretto con la visiera, un modello nero decorato con una maxi scritta al centro del capo che recita "Tiesto racing". A cosa fa riferimento il logo? Al noto dj olandese che negli anni scorso ha intrattenuto il pubblico del Gran Premio. Non sorprende che proprio quest'ultimo sui social non abbia esitato a ringraziare la Klum per il dolce omaggio. Insomma, Heidi sembra essersi lasciata il passato alle spalle: durante la reunion con Briatore è apparsa raggiante, glamour e a suo agio.