Con la cravatta come il papà: il figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi è già un’icona di stile Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo erano a Montecarlo insieme al figlio Francesco: il figlio somiglia ai genitori ogni giorno di più.

Al Gran Premio di Monaco era presente la famiglia reale monegasca al gran completo. A fare gli onori di casa è stata la principessa Charlène Wittstock, insieme alla figlia Gabriella e al marito Alberto. Era presente anche Charlotte Casiraghi, in un minidress blu firmato Chanel. Ma i più fotografati restano sempre loro: Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. La coppia era a Montecarlo insieme al figlio Francesco, che ha ereditato la bellezza dei genitori e sfoggia la sua prima cravatta (come il papà).

Beatrice Borromeo con l'abito rosso al Grand Premio

Beatrice Borromeo è stata eletta la "reale più elegante d'Europa" e lo dimostra a ogni pubblica apparizione. Per il Gran Premio di Formula1 ha scelto un abito rosso firmato Dior, con colletto e gonna corolla: un look semplice dal fascino retrò, completato da accessori nude. Borromeo ha indossato una borsa Lady D-Joy color cipria (sempre firmata Dior) e scarpe slingback con il tacco basso. Ha poi raccolto i capelli biondi in una coda di cavallo, completando il look con gioielli Buccellati.

Francesco Casiraghi "copia" papà Pierre

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno due figli: Stefano Ercole e Francesco, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2018. I due bambini hanno ereditato la bellezza dei genitori: sono entrambi biondi con gli occhi azzurri e sono già elegantissimi. Durante la festa nazionale li abbiamo visti con cappotti doppiopetto coordinati e scarpe stringate identiche. Oggi Francesco torna in pubblico insieme ai genitori: indossa un paio di pantaloni beige con una camicia bianca e sfoggia una cravatta blu identica a quella del padre Pierre Casiraghi. Buon sangue, in fatto di stile, non mente.