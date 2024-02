Harry e Meghan mano nella mano sulla neve: i look casual con piumino, stivali di pelliccia e jeans Harry e Meghan Markle sono tornati da Londra, dove il secondogenito ha fatto visita al padre re Carlo III, a cui è stato diagnosticata una forma di cancro. I duchi di Sussex, rientrati negli Stati Uniti, si concentrano sugli eventi di beneficienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle sono stati fotografati insieme per la prima volta da molte settimane, almeno da quando la Famiglia Reale inglese è stata colpita dalla notizia della malattia di re Carlo III. I duchi di Sussex – rientrati da pochi giorni da Londra, dove Harry ha fatto visita al padre– si sono recati a Vancouver, in Canada, in occasione di un evento legato agli Invictus Game. I due sono apparsi più in sintonia che mai, anche per quanto riguarda lo stile.

Meghan Markle a Vancouver

Meghan Markle in total white sulla neve

Per questa giornata di beneficienza trascorsa sulla neve, Meghan Markle non rinuncia a un outfit sobrio ma elegante, en pendant con le cime innevate del Canada. Per l'occasione la duchessa di Sussex ha sfoggiato un lungo piumino trapuntato beige di Calvin Klein, a coprire un dolcevita di cashmere (anche questo bianco) del brand statunitense CO, abbinato a un paio di jeans bianchi a sigaretta.

Il look total white di Meghan Markle

Nonostante le giornate sulla neve spesso richiedano dei compromessi dal punto di vista dello stile, Meghan Markle non rinuncia a coniugare la praticità con qualche tocco glamour. Anche gli stivali da neve, firmati Sorel, sono super comfy grazie al pelo che fuoriesce dagli scarponcini blu stringati. Non mancano gli accessori glamour come il cappello nero in cashmere di Burberry e un paio di occhiali da sole con lenti specchiate firmati Blenders. L'intero look, pur essendo piuttosto informale e casual, ammonta a quasi 1200 euro.

I duchi di Sussex in Canada

Alle attività di beneficienza dei Sussex, compresi gli eventi legati agli Invictus Game, si è aggiunto recentemente anche il loro nuovo sito web, sussex.com. Il lancio di questo dominio potrebbe non piacere alla Corona Inglese che, per adesso, viste anche le condizioni di salute di Kate Middleton e di re Carlo III, non ha preso una posizione pubblica. Infatti, Harry e Meghan Markle, non essendo più parte della Famiglia Reale, non potrebbero più sfruttare alcun riferimento ai loro titoli nobiliari. Vedremo se la questione del sito web potrebbe diventare un'ulteriore fattore nella disputa tra Harry e la Famiglia Reale inglese.

I duchi di Sussex con gli occhiali da sole coordinati