Carlo III sostiene Harry e Meghan con il link al loro nuovo sito sulla pagina della famiglia reale Il lancio del nuovo dominio dei duchi di Sussex non ha suscitato le polemiche previste a Buckingham Palace, che anzi lo ha citato nella parte dedicata al primogenito del monarca e alla moglie.

Il sito web di Harry e Meghan non ha suscitato la disapprovazione della famiglia reale. Se, appena lanciato, si pensava che il dominio "sussex.com" non sarebbe piaciuto alla Corona britannica, le polemiche previste non si sono scatenate e, anzi, sembra che re Carlo abbia anche espresso il suo sostegno in merito. La pagina è stata lanciata il mese scorso e a suscitare disapprovazione era stata la scelta del nome, un chiaro rimando alla royal family, da cui la coppia ha deciso di allontanarsi nel 2020; al suo interno, inoltre, si poteva vedere lo stemma chiaramente utilizzato dai duchi di Sussex ai tempi in cui erano membri attivi della famiglia Windsor.

La reazione di re Carlo

Il sovrano ha voluto aggiornare il sito ufficiale della famiglia reale, e ha colto l'occasione anche per inserire dei richiami a quello dei duchi di Sussex, i profili di Harry e Meghan sono stati modificati, con inserimento del link alla loro nuova pagina web. Le schede dei due, prima separate, sono state unite in un unica pagina di coppia dove si legge: "Informazioni sull'attuale lavoro del duce e della duchessa di Sussex possono essere trovate sul loro sito ufficiale: sussex.com".

Nell'aggiornamento viene citato anche il blog di life style che Meghan Markle curava prima del matrimonio con il principe Harry. Si legge: "Oltre alla sua carriera di successo come attrice, la Duchessa ha anche scritto e curato un sito web di lifestyle chiamato The Tig". Non viene però citato il nuovo progetto di dell'ex star di Suits, il brand AmericanRivieraOrchad, lanciato la scorsa settimana.