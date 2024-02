Meghan Markle, spalla nuda e gioielli di diamanti per la serata di gala con Harry Meghan e Harry hanno chiuso i loro 3 giorni in Canada con una serata di gala organizzata per 200 invitati. Look sofisticato per la duchessa, in verde oliva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @gretaconstantine

Si è concluso con una serata di gala organizzata per 200 invitati il viaggio di Harry e Meghan Markle in Canada. La coppia si è trattenuta tre giorni nella Columbia Britannica per un evento di beneficienza, in vista degli Invictus Games del 2025 che si terranno appunto a Vancouver. La coppia ha fatto molto parlare di sé: da un latoi sofisticati e costosi look della duchessa, dall'altro le nuove notizie circa i loro rapporti con la royal family, in primis la scelta inaspettata di cambiare il cognome ai loro figli, Archie e Lilibet Diana. Questa operazione potrebbe essere il definitivo gesto di riavvicinamento a Buckingham Palace, o forse una mossa per tentare il rebranding della loro immagine in crisi.

Il look di Meghan Markle

La presenza di Harry e Meghan in Canada si è chiusa con un evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 ospiti: prima una cena, poi il discorso ufficiale del figlio di re Carlo. "Mentre aspettiamo con ansia le partite del prossimo anno, ci vengono ricordati i progressi che abbiamo fatto, le sfide che abbiamo superato e le vittorie che abbiamo celebrato. Il nostro viaggio è stato segnato da coraggio, determinazione e un impegno costante" ha detto il duca di Sussex, che da diversi anni porta avanti il progetto degli Invictus Games. Si tratta di un evento sportivo che prevede la competizione i diverse discipline tra veterani di guerra che hanno riportato disabilità permanenti.

Risale al 2014 la prima edizione dunque in questo arco di tempo Meghan Markle è stata sempre presente, diventando sempre più un punto di riferimento. Non poteva quindi mancare anche a Vancouver. Qui, nella serata conclusiva, ha catturato l'attenzione con un elegante abito verde oliva con spalle scoperte della designer canadese Greta Constantine della collezione Autunno 2023 a cui ha aggiunto un paio di pump di Manolo Blahnik. Ha impreziosito il look con un collier di diamanti Logan Hollowell, a cui ha aggiunto il suo immancabile braccialetto d'oro Cartier e un altro firmato Ariel Gordon Jewelry.